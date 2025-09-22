México

Fuerzas Armadas continuarán a cargo de la operación y seguridad en puertos y aduanas del país: Sheinbaum

La presidenta aseguró que la administración de aduanas terrestres seguirá a cargo de personal vinculado a la Defensa Nacional, mientras que las portuarias estarán bajo responsabilidad de la Marina

Por Aura Reyna

La presidenta destaca la presencia de civiles en puestos directivos de la Agencia Nacional de Aduanas (REUTERS/Raquel Cunha)

Durante la mañanera del día de hoy, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo fue cuestionada si las fuerzas armadas seguirán administrando las aduanas.

“Sí, el administrador es Rafael Marín, es un civil, el es el titular de la Agencia Nacional de Aduanas, hay varios civiles que están en puestos directivos”, mencionó la mandataria.

Claudia Sheinbaum explicó que las personas encargadas de las aduanas terrestres pertenecen o son personas retiradas del servicio en la Secretaría de la Defensa Nacional, mientras que en el caso de las aduanas portuarias, la responsabilidad recae en personal de la Secretaría de Marina.

