Fuerzas Armadas continuarán a cargo de la operación y seguridad en puertos y aduanas del país: Sheinbaum

Durante la mañanera del día de hoy, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo fue cuestionada si las fuerzas armadas seguirán administrando las aduanas.
“Sí, el administrador es Rafael Marín, es un civil, el es el titular de la Agencia Nacional de Aduanas, hay varios civiles que están en puestos directivos”, mencionó la mandataria.
Claudia Sheinbaum explicó que las personas encargadas de las aduanas terrestres pertenecen o son personas retiradas del servicio en la Secretaría de la Defensa Nacional, mientras que en el caso de las aduanas portuarias, la responsabilidad recae en personal de la Secretaría de Marina.
