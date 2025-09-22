Fallece adolescente de 14 años por presunta negligencia de cirugía estética en Durango

La menor ingresó al hospital Clínica Santa María debido a problemas respiratorios; sin embargo, su padre solicitó al Ministerio Público realizar una necropsia por la presunta realización de una cirugía estética de aumento de seno.
De manera oficial, la causa de muerte de la menor fue edema cerebral, encefalopatía hipóxica y bradicardia.
Presuntamente, el procedimiento de belleza estética se habría realizado sin que el padre de la menor tuviera conocimiento de ello. La Fiscalía General del Estado señala que se deberá investigar el análisis del expediente clínico que ya se tiene en la carpeta de investigación así como el nombre de quién firmó los consentimientos.
De acuerdo con información consultada por Infobae México ante la Fiscalía del Estado, el médico cirujano que intervino a la menor de edad es su padrastro.
Información en desarrollo*