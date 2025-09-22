Débora Estrella: así fue su historia de amor con José Luis García, su ex esposo con quién duró 10 años

La relación de Débora Estrella y José Luis García: una década de vida juntos y una separación discreta (IG)

La noticia del fallecimiento de Débora Estrella, reconocida conductora de noticias en México, ha puesto en el centro de la atención pública la historia de su relación con José Luis García, también periodista y su exesposo.

La tragedia, ocurrida el 20 de septiembre de 2025 en el municipio de García, Nuevo León, no solo conmocionó al periodismo mexicano, sino que también llevó a muchos a indagar en la vida personal de ambos, marcada por una década de convivencia y una separación que, aunque discreta, no estuvo exenta de especulaciones.

Débora Estrella y José Luis García se conocieron en Monterrey cuando ambos daban sus primeros pasos en la televisión, ella en TV Azteca y él en Televisa. Su relación, que se extendió por más de diez años, estuvo caracterizada por la complicidad y la exposición moderada en redes sociales, donde compartieron momentos como viajes a Disneylandia, celebraciones de aniversarios y festivales del globo.

El periodista fue uno de los primeros en alertar sobre el desplome de la aeronave, sin saber que su exesposa viajaba a bordo, lo que generó conmoción en redes sociales (IG)

En cada aniversario, la pareja solía realizar sesiones fotográficas para mostrar la evolución de su vínculo, imágenes que aún permanecen en la cuenta de Instagram de Débora Estrella.

La pasión de Débora Estrella por la aviación era evidente en sus publicaciones, donde expresaba: “Mi admiración y agradecimiento para todos los que trabajan en la aviación”.

El 20 de septiembre de 2025, la periodista abordó una aeronave ligera, actividad que disfrutaba con frecuencia, y horas después, Protección Civil del Estado confirmó que el desplome de la avioneta en las inmediaciones del Parque Industrial Ciudad Mitras, cerca del Río Pesquería, había cobrado la vida de dos personas, incluida la conductora.

La noticia generó una ola de reacciones en el ámbito periodístico y entre el público, dada la trayectoria de Estrella en medios como TV Azteca Noreste, Milenio TV y Multimedios Televisión.

A pesar de su separación, las imágenes de sus viajes y celebraciones familiares continúan presentes en sus redes (IG)

La separación de Débora Estrella y José Luis García se produjo en 2020, tras una década de matrimonio. El anuncio se realizó a través de redes sociales, donde compartieron un mensaje conjunto: “La historia que juntos empezamos a escribir, hace ya 10 años, llega a un final”.

En ese comunicado, ambos subrayaron que el respeto y el cariño mutuo prevalecerían, y que seguirían considerándose amigos y familia. Aunque la ruptura fue descrita como amistosa, en el entorno digital circularon versiones sobre una posible infidelidad por parte de García, rumores que él negó, asegurando que la separación se dio en un ambiente de paz y sin conflictos.

Durante su matrimonio, la pareja optó por mantener la privacidad de su vida familiar, evitando compartir detalles personales en los medios o en redes sociales. Se confirmó que Débora Estrella y José Luis García no tuvieron hijos. Esta reserva definió la manera en que ambos enfrentaron la notoriedad derivada de sus carreras en los medios de comunicación.

Telediario y Multimedios le dan el último adiós a Débora Estrella tras su trágica muerte: “Corazón en el cielo” (Foto: Instagram/ Débora Estrella / Protección Civil Nuevo León)

En redes sociales, la huella de su relación permanece. En 2019, Débora Estrella dedicó a José Luis García un mensaje de cumpleaños:

“Si lo ven, felicítenlo. Muy pero muy pero muy feliz cumpleaños Jose Luis García. Te mereces todo lo bueno y bello. Nadie más extraordinario, nadie más intenso, nadie más vivo que tú. Solo deseo más vueltas al sol”.

Un año antes, ambos posaron juntos en un parque para desear felices fiestas a sus seguidores: “Que la estén pasando hermoso en este 25 de diciembre en compañía de su familia. Gracias por tanto. Bendiciones de parte nuestra para ustedes”.

La noticia del accidente fue especialmente impactante para José Luis García, quien, sin saber que su exesposa viajaba en la aeronave, fue uno de los primeros en alertar sobre el desplome a través de su cuenta de X, publicación que posteriormente eliminó.

Las autoridades locales, junto con elementos del Ejército y peritos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, continúan investigando las causas del siniestro.