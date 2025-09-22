México

Cuáles son las propiedades curativas del té de eucalipto

Esta infusión brinda es ampliamente valorada por sus usos medicinales

Por Abigail Gómez

Las hojas de eucalipto han
Las hojas de eucalipto han sido usadas con fines medicinales desde tiempos remotos.

El eucalipto es un árbol originario de Australia, perteneciente al género Eucalyptus. Se caracteriza por su rápido crecimiento, hojas alargadas y presencia de aceites esenciales, especialmente eucaliptol, que le otorgan un aroma distintivo.

En la medicina tradicional, sus hojas y aceites se utilizan para aliviar afecciones respiratorias y como antiséptico. Además, el eucalipto se cultiva ampliamente para la producción de papel, madera y en la ornamentación de jardines.

Para obtener sus propiedades curativas se usan para preparar el llamado té de eucalipto el cual es una de las mejores maneras de obtener sus propiedades medicinales, sobre las cuales te contamos a continuación.

Una taza de té caliente
Una taza de té caliente con hojas frescas de eucalipto es ideal para aliviar el resfriado y despejar las vías respiratorias.

Cuáles son las propiedades curativas del te de eucalipto

El té de eucalipto se ha utilizado tradicionalmente con fines medicinales y entre sus propiedades curativas destacan:

  • Expectorante: Ayuda a aflojar y expulsar las secreciones de las vías respiratorias, lo que puede aliviar la tos y la congestión nasal.
  • Antiinflamatorio: Puede reducir la inflamación en las vías respiratorias y facilitar la respiración durante resfriados o gripes.
  • Antiséptico: El eucaliptol presente en las hojas tiene efectos antimicrobianos que pueden ayudar a combatir microorganismos.
  • Alivio de dolor de garganta: La infusión caliente puede calmar la irritación de la garganta.
  • Descongestionante: El aroma del té libera vapores que pueden favorecer la descongestión nasal.
  • Relajante: El consumo de té caliente ayuda a la hidratación y proporciona una sensación de bienestar general.
Sus compuestos activos ayudan a
Sus compuestos activos ayudan a reducir el dolor.

Cómo preparar té de eucalipto

Para preparar té de eucalipto:

  1. Ingredientes:
    1. 1 a 2 hojas secas de eucalipto (pueden usarse frescas, pero en menor cantidad)
    2. 1 taza de agua (aproximadamente 250 ml)
  2. Instrucciones:
    1. Lava las hojas de eucalipto si están frescas.
    2. Calienta el agua hasta hervir.
    3. Añade las hojas de eucalipto al agua caliente.
    4. Deja reposar durante 5 a 7 minutos.
    5. Cuela la infusión para retirar las hojas.
    6. Toma el té tibio; si se desea, se puede endulzar ligeramente con miel o agregar unas gotas de limón.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Es importante no exceder la cantidad de hojas recomendadas para evitar efectos adversos.

No se recomienda su consumo en niños pequeños, mujeres embarazadas o personas con enfermedades crónicas sin supervisión médica.

