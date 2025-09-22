Consulado mexicano en Los Ángeles refuerza acciones frente a restricciones migratorias de Estados Unidos

Algunas figuras públicas como Eugenio Derbez, Demián Bichir, Kate del Castillo, Sergio Arau, Guillermo del Toro y Cristóbal Fernández alzaron la voz en favor de migrantes luego de las redadas masivas en Los Ángeles. (Fotos: Instagram | @ederbez, @fabiolaschirrmeister)

El Consulado de México en Los Ángeles continúa implementando acciones para garantizar que la comunidad migrante conozca sus derechos y sepa cómo actuar, incluyendo orientación sobre procedimientos en caso de detención y acceso a asistencia legal. La institución busca asegurar que las personas mexicanas en la zona tengan información clara y recursos para protegerse ante cualquier eventualidad.

Parte de la nueva política migratoria estadounidense ha implicado redadas dirigidas en función del idioma español y características físicas de los migrantes, lo que ha motivado que el consulado refuerce la difusión de medidas preventivas y de apoyo.

Para fortalecer la comunicación con la población mexicana en el exterior, el consulado mantiene alianzas con figuras públicas y líderes de opinión. “El consulado continuará explorando oportunidades de cooperación igualmente pro-bono, con figuras públicas y líderes de opinión para fortalecer la comunicación con la comunidad mexicana en el exterior”, indicó la institución en respuesta a una solicitud de transparencia, según informó El Financiero.

Como parte de estas acciones, se produjeron videos informativos con la participación de Demián Bichir, Kate del Castillo, Sergio Arau, Guillermo del Toro, Cristóbal Fernández y Eugenio Derbez. Estas grabaciones no generaron gastos, ya que los artistas colaboraron de manera altruista y se utilizaron únicamente los recursos técnicos del consulado, aclaró el propio organismo.

La estrategia se aplicó durante las redadas en Los Ángeles, ciudad santuario, difundiendo información sobre el Centro de Información y Asistencia a Personas Mexicanas (CIAM) y el programa México te Abraza. Más recientemente, Demián Bichir participó en un video para promocionar una muestra culinaria organizada por el consulado con fines altruistas.

Una manifestación exige el alto a las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), el pasado 12 de agosto. (Crédito: Reuters)

SRE intensifica asesoría legal a migrantes

En paralelo, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha intensificado la asesoría legal a migrantes. Al 10 de septiembre se habían otorgado 14 mil 200 orientaciones con apoyo de organizaciones aliadas, incluyendo información preventiva y resolución de casos específicos.

Se mantienen también las visitas a centros de detención, que suman 6 mil 930, para ofrecer asistencia y acompañamiento directo a personas mexicanas privadas de su libertad. Estas acciones combinan difusión mediática gratuita con apoyo legal presencial, buscando garantizar que la comunidad migrante tenga acceso efectivo a sus derechos y a la protección consular.

Se redujeron festejos patrios por temor a deportaciones

Las celebraciones del Grito de Independencia en Estados Unidos se redujeron este 2025 por el aumento de redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). En Chicago, Waukegan y el barrio de Pilsen en Illinois se cancelaron el “Grito Chicago”, desfiles y eventos comunitarios.

En Los Ángeles hubo festejos limitados con seguridad privada, mientras que Sacramento suspendió desfiles y San Francisco realizó una verbena controlada en Redwood City. Texas y Arizona optaron por actividades discretas o cancelaciones. Lo que antes era una fiesta masiva se convirtió en una jornada marcada por precaución y temor a detenciones migratorias.