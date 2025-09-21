La hierba medicinal que desintoxica los riñones y previene la hipertensión, la retención de líquidos e hinchazón

La búsqueda de remedios naturales para promover la salud renal y combatir la hinchazón ha llevado a retomar conocimientos tradicionales acerca de las plantas mexicanas.

Existe una hierba medicinal reconocida en la medicina popular por su capacidad para desintoxicar los riñones y prevenir afecciones como hipertensión, retención de líquidos e hinchazón, según lo documenta el Atlas de las Plantas de la Medicina Tradicional Mexicana de la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana de la UNAM. Su uso sigue vigente entre personas que buscan alternativas para el bienestar urinario y el funcionamiento renal.

La aplicación de esta planta como diurético natural tiene base tanto en la experiencia popular como en la tradición herbolaria plasmada por curanderos y especialistas de distintas comunidades de México. Además de favorecer la depuración del organismo, se le atribuye la capacidad de apoyar la prevención de infecciones urinarias y de ayudar a quienes padecen acumulación de líquidos o inflamación en manos y pies.

Se trata del diente de león (Taraxacum officinale), especie que la UNAM destaca por su acción sobre los riñones y el aparato urinario. Según el Atlas, el diente de león estimula la eliminación de líquidos, promueve la función depurativa de los riñones y contribuye al alivio de la retención de líquidos. Gracias a la presencia de antioxidantes, también puede proteger el tejido renal frente a daños causados por radicales libres o estrés oxidativo.

El diente de león es una planta conocida por tener propiedades curativas. Foto: Wikimedia, Matthew Bellemare

Propiedades curativas del diente de león para desintoxicar riñones y prevenir enfermedades

El Atlas de las Plantas de la Medicina Tradicional Mexicana describe que el diente de león es una de las especies más valoradas en la herbolaria nacional como planta diurética y depurativa. Esto significa que estimula la eliminación natural de agua y sales sobrantes a través de la orina, facilitando que los riñones trabajen de forma más eficiente y contribuyendo a la limpieza interna del organismo. La acción diurética ayuda a reducir la hinchazón y la pesadez causada por acumulación de líquidos, sobre todo en personas con tendencia a la retención o a edemas leves.

Adicionalmente, el contenido de antioxidantes en el diente de león refuerza su utilidad, pues estos compuestos pueden minimizar el daño oxidativo en las células renales. El Atlas recogido por la UNAM señala que esta planta tradicional se emplea también para prevenir infecciones urinarias, que pueden darse cuando hay estancamiento de líquidos o dificultades en el flujo urinario, y que puede incorporarse como complemento al tratamiento de personas con presión arterial elevada asociada a retención de líquidos.

La medicina tradicional mexicana ha recomendado el uso del diente de león tanto en infusiones como en decocciones de hojas y raíz, especialmente como apoyo temporal y con la supervisión de expertos en salud. Su inclusión en prácticas ancestrales responde a su buena tolerancia y a la extensión de su uso en amplias zonas del país.

Propiedades curativas del diente de león para desintoxicar riñones y prevenir enfermedades (Wikipedia)

Cómo preparar una infusión de diente de león para eliminar líquidos y cuidar los riñones

Para quienes buscan beneficiarse de sus propiedades, el Atlas de la UNAM recomienda la preparación de una infusión con partes frescas o secas de diente de león.

El método básico consiste en añadir una cucharada de hojas y flores frescas (o una cucharadita de la raíz seca) a una taza con agua caliente. Se deben dejar reposar entre 8 y 10 minutos, luego colar y consumir la infusión todavía tibia, preferentemente en ayunas o antes de las comidas.

La receta tradicional puede ajustarse de acuerdo con la disponibilidad de la planta fresca o seca, siguiendo las referencias del Atlas. Es recomendable no exceder de dos tazas al día y siempre solicitar la orientación de un profesional de la salud, en especial en personas con enfermedades renales avanzadas o que usan medicamentos diuréticos.

Cómo preparar una infusión de diente de león para eliminar líquidos y cuidar los riñones (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso del diente de león es un apoyo que, según lo documentado por la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana de la UNAM, forma parte de la herbolaria ancestral de México.

Sin embargo, es indispensable recordar a la población lectora que estas alternativas no sustituyen el diagnóstico ni el tratamiento médico. Ante cualquier molestia persistente o crónica, es fundamental acudir siempre con especialistas de la salud para obtener una evaluación completa y un plan de tratamiento adecuado.