Colombianos desaparecidos en México: ¿qué se sabe del caso del rapero B King y el DJ Regio Clown?

La desaparición de Bayron Sánchez Salazar, conocido artísticamente como B King, y Jorge Luis Herrera Lemos, identificado como el DJ Regio Clown, en México ha generado una ola de incertidumbre en medio de contradicciones entre autoridades colombianas y mexicanas.

El hecho cobró notoriedad internacional luego de que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió el apoyo directo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para localizar a los dos ciudadanos, quienes viajaron al país para participar en actividades musicales, siendo el 16 de septiembre de 2025 el día que se les perdió el rastro.

Cronología de los hechos

La primera alerta pública surgió cuando Petro escribió en redes sociales: "Le solicito a la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum, mi amiga y compañera de lucha desde el M19, y a todo el cuerpo diplomático de Colombia en México, lograr que aparezcan con vida el cantante Bayron Sánchez y su coequipero, Jorge Herrera“. De acuerdo con el mandatario colombiano, la desaparición estaría vinculada con actividades delictivas transnacionales y el entorno de consumo de drogas en la región.

Las declaraciones de Petro generaron una reacción inmediata. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE Sonora) rechazó cualquier vínculo del caso con esa entidad.

En un comunicado oficial emitido el 21 de septiembre de 2025, la Fiscalía aseveró: "No se tiene registro, denuncia o indicio de que dichas personas hayan desaparecido en el estado de Sonora. Mediante la coordinación interinstitucional, se ha establecido que estas personas fueron vistas por última vez en la Ciudad de México“.

Horas más tarde, la vocera del gobierno del Estado de Sonora, Paloma Terán Villalobos, reiteró el mensaje en una carta pública, donde dejó claro: “Ninguna autoridad o institución gubernamental del estado de Sonora cuenta con registro o indicio de que Bayron Sánchez y Jorge Herrera hayan estado en territorio sonorense, ni tampoco con denuncia alguna respecto a su desaparición“.

Las pesquisas oficiales quedaron en manos de la Fiscalía de la Ciudad de México (FGJCDMX), que difundió ese mismo día las fichas de búsqueda de ambos colombianos.

De acuerdo con la información recabada en la denuncia formulada por el representante de B King y Regio Clown, los desaparecidos fueron vistos por última vez cuando salían al gimnasio desde la zona de Polanco, en la Ciudad de México, el lunes 16 de septiembre.

El último concierto y la desaparición

El itinerario de B King y Regio Clown en México ha sido documentado también a través de sus redes sociales. El domingo 14 de septiembre de 2025, ambos participaron en el evento “Sin Censura Independence Day” en el club ElectroLab, ubicado en Insurgentes Sur 1765, Ciudad de México, durante los festejos por la independencia mexicana.

La organización del evento se hizo pública en las propias cuentas de Instagram de los músicos y del recinto: “No puedes perderte este 14 de septiembre una gran noche de ElectroLab... Disfruta de los mejores DJ’s nacionales e internacionales”, se leía.

En el promo se anunciaba a B King y DJ Regio, Magic, Valery Bautista y Adolfo Alva. Según las publicaciones, a este evento sí asistieron.

Ambos artistas mantenían una presencia activa y cercana a sus seguidores en redes sociales. En los días previos a la desaparición, B King —quien es exesposo de la artista colombiana Marcela Reyes— subió un video en el que manifestaba entusiasmo por su estadía en México:

"Excelente, rompiendo en México, en el DF. Una belleza, me siento contento, agradecido. Vamos a romper en el nombre de Jesús de los Ejércitos. Agradecido, de verdad que sí, vamos a romper“.

Sobre Regio Clown, nacido en Valle del Cauca, en una de sus últimas publicaciones, Herrera Lemos expresó: ”No soy solo un DJ, soy un canal de energía cruda. Mezclo ritmos que rompen reglas, elevo sentidos y hago vibrar almas. La música no es un show, es una revolución“. Días antes de desaparecer, dejó mensajes reflexivos: ”Vivimos en un mundo lleno de diversidad: de pensamientos, emociones, intenciones y seres que muchas veces no están alineados con nuestra forma de sentir. No se trata de juzgar, sino de reconocer quién sí aporta y quién solo resta. En esa diversidad, he aprendido a distinguir la compañía genuina de la presencia interesada“.

Además, compartió: ”Hoy, decido vivir desde la claridad. No desde el rencor, sino desde el límite sano. Elijo rodearme de personas con las que pueda crecer, no de aquellas que me desgastan. Elijo no justificar más lo injustificable. Porque la verdadera paz no se encuentra en complacer a todos, sino en ser fiel a uno mismo“.

Según familiares y seguidores, hasta el martes 16 de septiembre ambos músicos mantenían comunicación activa y normal en redes. Luego de reportarse su desaparición, sus cuentas digitales han recibido mensajes de apoyo y preocupación de fans y amigos, tanto en México como en Colombia.

Las fichas de búsqueda

Tras la denuncia, por su desaparición, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) publicó las fichas de búsqueda de B King y Regio Clown, destacando datos específicos que refuerzan los esfuerzos de localización.

En el caso de Jorge Luis Herrera Lemos, la ficha señala: 35 años de edad, estatura de 1.80 metros.

Como señas particulares tiene una perforación en las orejas y diversos tatuajes en el cuerpo. El día de su desaparición vestía una camiseta negra, pants negro y tenis. Según dijo, iba a ir al gym y desde ahí se le desconoce el paradero.

Por otro lado, Bayron Sánchez Salazar, se indica que tiene 31 años, estatura de 1.73. Tiene una greca en ceja izquierda y diversos tatuajes en el cuerpo. El día de su desaparición vestía camiseta negra, pants blanco y tenis blancos.