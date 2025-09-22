“Chismoso y traidor”: Alexis Ayala arremetió contra Guana durante el posicionamiento en La Casa de los Famosos México

Alexis lanzó feurtes críticas hacia Guana durante su posicionamiento. (La Casa de los Famosos México)

La reciente gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 2025 tuvo como protagonista a Guana, quien se despidió del programa tras casi dos meses de competencia. La jornada marcó un punto de inflexión, ya que su salida coincidió con un fuerte señalamiento de Alexis Ayala hacia su conducta dentro del reality.

La tensa atmósfera generada por la nominación y la reacción de Ayala puso el foco en la lealtad como valor central del juego, abriendo un debate entre participantes y audiencia sobre los límites del “juego individual” en estas competencias.

La situación se desencadenó durante una de las nominaciones más polémicas de la temporada. Cuatro concursantes accedieron a beneficios estratégicos y entre ellos Guana obtuvo la capacidad inusual de nominar a cuatro compañeros y asignarles dos puntos a cada uno, luego de ganar un reto en la dinámica llamada “cine de terror”. Este privilegio modificó la rutina de votación y tensionó los vínculos en el reality.

Alexis Ayala arremetió contra el actor durante el posicionamiento de la gala de elimianción. (Captura de pantalla YouTube)

Las nominaciones del actor sorprendieron a varios integrantes y provocaron desconcierto incluso en el panel del programa. En el confesionario, el propio actor admitió cuestionarse su decisión, pues optó por señalar a Aldo de Nigris, Mar Contreras, Dalílah Polanco y Shiky, pese a que los dos últimos formaban parte de su equipo, el denominado ex cuarto Día. Con esta acción, rompió promesas previas de respaldo dentro del grupo.

Las redes sociales se llenaron de críticas tras la eliminación de Guana. Muchos usuarios hicieron hincapié en lo que definieron como un acto de traición y falta de coherencia, cuestionando si el deseo de avanzar justificaba ese tipo de movimientos. El análisis de la situación llegó al punto álgido durante la confrontación impulsada por Alexis Ayala en la gala.

Ayala, referente de experiencia actoral en México, criticó abiertamente el comportamiento de su compañero frente a las cámaras. En su intervención, lo acusó de actuar por conveniencia y de traicionar acuerdos internos: “Eres un muy buen competidor pero tienes un gran defecto, es la traición. No solamente jugaste contra tus compañeros esta vez porque los pusiste en la placa sabiendo que tu juego era individual. Así se vio, así lo percibimos todos”, expuso Ayala, remarcando la distancia entre el discurso y las acciones de Guana. Esta declaración se interpretó por algunos como el reflejo de un sentimiento extendido en parte de la casa.

Así fue la salida de Guana de La Casa de los Famosos México, convirtiéndose en el octavo eliminado. (X/@LaCasaFamososMx)

El señalamiento no se limitó al hecho puntual de la nominación. Alexis Ayala recordó otro episodio anterior, cuando reprochó a su compañero por revelar conversaciones privadas de grupo: “En esta carrera, como en la vida, la discreción es básica y la lealtad más. Porque tarde o temprano a los sapos les cortan la cabeza”. Esta frase cerró la intervención de Ayala y acentuó el peso simbólico del debate sobre la lealtad dentro del programa.

“Probablemente salga yo de esta casa, pero lo más preocupante es el seguir con un discurso doble moral que manejas”, arremetió José Luis Rodríguez. Quien también utilizó el tema del machismo, la misoginia y la violencia contra la mujer. “Me preocupa salir esta noche, pero me preocupa más convivir con una persona así”.

Con la expulsión de Guana, La Casa de los Famosos México 2025 afronta una nueva etapa marcada por el reacomodo de alianzas y una creciente expectativa ante los próximos movimientos de los participantes tras la polémica.