Así se vivió la eliminación de Guana de La Casa de los Famosos México y el regreso de Shiky (video)

Guana y Shiky se enfrentaron en la silla giratoria y finalmente Guana se convirtió en el octavo eliminado de La Casa de los Famosos México. (Capturas de pantalla)

La octava gala de “La Casa de los Famosos México 2025” se convirtió en uno de los episodios más comentados entre el público al confirmarse la salida de Guana como octavo eliminado de la temporada y el inesperado regreso de Shiky, en medio de un ambiente cargado de emociones y reacciones dentro y fuera de la casa.

Antes de conocer al eliminado, Aldo y Guana se enfrentaron al juego del elevador por ser el finalista para lucha por la salvación ante Abelito. Finalmente la ronda la ganó el influencer, aunque finalmente sería Abelito quien obtuvo la salvación y se la otorgó a su compañero de Noche, el regiomontano.

Esta maniobra colocó en situación crítica a los demás nominados los excuarto Día: Dalílah Polanco, Shiky y Guana, lo que incrementó la expectativa tanto entre los participantes como entre los seguidores del reality.

(X/@LaCasaFamososMx)

Así fue la salida de Guana

La fase crucial se vivió cuando la conductora Galilea Montijo contactó en vivo a los habitantes para dar los resultados.

Los tres nominados, Dalílah Polanco, Shiky y Guana, pasaron juntos a la silla giratoria, el lugar destinado para la decisión final durante la gala de eliminación. La primera en recibir la noticia de que permanecía en la competencia fue Dalílah Polanco, quien reaccionó con sorpresa y alivio antes de abrazar a sus compañeros.

Tras ese momento, la expectativa se centró en los dos concursantes restantes, y la resolución mantuvo en vilo tanto a los habitantes de la casa como al público.

Durante la espera en la silla giratoria, Alexis Ayala, Mar Contreras, Aarón Mercury, Aldo de Nigris, Abelito y Dalílah Polanco permanecieron de pie mientras gritaban palabras de ánimo y daban aplausos a Shiky y Guana, quienes aguardaban el anuncio.

El ambiente cambió cuando Galilea Montijo pronunció: “Quién abandona la casa esta noche es Guana, abandona la casa tras 57 días”.

Así fue la salida de Guana de La Casa de los Famosos México, convirtiéndose en el octavo eliminado. (X/@LaCasaFamososMx)

En el instante en que se abrió la puerta de salida, Guana permaneció de pie, con las manos en los bolsillos y una sonrisa resignada, consciente de que su participación había llegado al final.

“Me siento muy contento de todo lo que pasó allá adentro, me llevo una experiencia de vida, y lo que se queda en la casa, se queda en la casa”, declaró Guana ante los micrófonos del programa minutos después.

El regreso de Shiky y la reacción de la casa

Así fue el regreso de Shiky a La Casa de los Famosos México. (@LaCasaFamososMx)

El regreso de Shiky resultó recibido con sorpresa y alegría. Los miembros del cuarto Noche gritaron y aplaudieron al reencontrarse con él.

“¿Me quedé...En serio?” preguntó incrédulamente y con lágrimas, mientras abrazaba a Dalílah. “Gracias. Ay, ay…”, exclamó Shiky al volver. Abelito la recibió con un abrazo, preguntando si estaba bien. Entre la emoción del momento, la conversación continuó con frases como: “No lo puedo creer”.

Abelito, Mar Contreras, Aarón Mercury, Alexis Ayala y Aldo de Nigris se acercaron a Shiky para felicitarlo por regresar una semana más al reality y todos se mostraron contentos y conformes con su regreso.

Los habitantes que permanecen en la competencia rumbo a las semifinales son Shiky, Dalílah Polanco, Aldo de Nigris, Mar Contreras, Abelito, Alexis Ayala y Aarón Mercury. Este lunes se conocerá al primer finalista durante la gala.