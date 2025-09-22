A qué equipo le iba Débora Estrella, conductora de Multimedios

La conductora de Multimedios murió en un accidente aéreo en García, Nuevo León, el sábado 20 de septiembre. (Débora Estrella, Facebook)

El fallecimiento de Débora Estrella a los 43 años en un accidente aéreo en el municipio de García, Nuevo León, ha conmocionado al ámbito periodístico y deportivo de Monterrey. La periodista, reconocida por su energía y pasión, no solo se destacó como conductora en Multimedios y Milenio Televisión, sino que también dejó una huella profunda como ferviente seguidora del Club de Futbol Monterrey, conocido como Rayados.

Desde su infancia, Débora Estrella manifestó una afinidad especial por el deporte, integrándolo en cada aspecto de su vida profesional y personal. Su vínculo con los Rayados trascendía la simple afición: se identificaba como una hincha de corazón, disfrutando intensamente los clásicos frente a Tigres y los partidos decisivos en el estadio ‘Gigante de Acero’. En marzo, durante el evento ‘M En La Vida y en la Cancha’, asumió el rol de maestra de ceremonias, representando los valores del club y consolidando su imagen como referente entre la afición rayada.

La relación de Débora Estrella con el deporte no se limitó al fútbol. Su espíritu competitivo la llevó a encontrar en la equitación una disciplina donde canalizó su fortaleza. Lo que comenzó como una terapia se transformó en una pasión que abrazó con determinación, avanzando del trote al salto y enfrentando desafíos en competencias ecuestres. Nunca se intimidó ante la altura ni la velocidad de los caballos, y cada caída se convirtió en una oportunidad para levantarse con mayor determinación.

(Rayados)

Además de la equitación, Débora Estrella era una entusiasta del tenis, el básquetbol y el béisbol. Disfrutaba de los encuentros en la Arena Mobil, el Walmart Park y cualquier recinto deportivo, siempre con la mirada de quien comprende el esfuerzo, la disciplina y el sacrificio que exige cada victoria. Su manera de hablar sobre el deporte reflejaba una comprensión profunda, no solo como espectadora, sino como alguien que valoraba el trabajo detrás de cada logro.

El equipo femenino Rayadas, al que Débora Estrella apoyaba con fervor, expresó sus condolencias tras el trágico suceso, reconociendo el impacto de su partida en la comunidad deportiva. “Hoy, desafortunadamente toca despedirnos de Débora Estrella, sin embargo, su legado de fortaleza y resiliencia en su manera de vida, queda de experiencia para muchas mujeres no solo de Monterrey, sino de todo México, donde fue conocida”, destacó el mensaje de despedida recogido por