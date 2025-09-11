México

Capturan en el AICM a Oscar “N”, identificado como principal operador financiero del CJNG

El sujeto es señalado como lavador de dinero de “El Mencho” y de su hermano “Don Rodo”

Por Ale Huitron

Oscar "N" fue detenido en
Oscar "N" fue detenido en el AICM cuando arribaba de España. FOTO: SSPC

Oscar “N”, identificado como principal operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue detenido por elementos de seguridad federal y de las Fuerzas Armadas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) cuando llegaba de un vuelo procedente de Barcelona, España.

La captura se llevó a cabo luego de trabajos de investigación realizados por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), y en cumplimiento de una orden de aprehensión en su contra.

Oscar “N” es acusado por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, en la modalidad de recibir y transferir recursos, a través de la compra de propiedades y operación de empresas del ámbito tequilero y ganadero.

Imagen de la detención de
Imagen de la detención de Oscar "N" en el AICM. Foto: Defensa

Además, es considerado el principal operador financiero del CJNG. Información obtenida por Infobae México refiere que Oscar “N” se encargaría de lavar dinero para Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, y Abraham Oseguera Cervantes, alias “Don Rodo”, hermano del líder de la organización criminal.

Los datos señalan que Oscar “N” estaría encargado de gestionar el cambio de nombre de propiedad con apoyo de notarios públicos localizados en diversos municipios del estado de Jalisco.

En su detención participaron elementos de la Guardia Nacional (GN) y del Ejército Mexicano, en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar) y el CNI.

Luego de ser aprehendido, Oscar “N” fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público Federal para que determine su situación jurídica.

Detención del hermano del líder
Detención del hermano del líder del CJNG. Foto: SSPC

Cabe señalar que Abraham Oseguera Cervantes, conocido como “Don Rodo”, fue detenido por elementos de la Guardia Nacional el pasado 28 de febrero en el municipio de Tonaya, Jalisco.

De acuerdo con el informe policial, el operativo se originó cuando los agentes detectaron a un individuo armado con un fusil Barrett calibre .50 durante tareas de vigilancia.

Tras su captura, los agentes ingresaron al inmueble y detuvieron en flagrancia a “Don Rodo” y a otros dos sujetos, quienes portaban armas y drogas.

En el sitio, el hermano de “El Mencho” fue ubicado con un arma larga carabina de asalto calibre 5,56 x 45, un arma corta calibre 9 mm, una cartera con 38 gramos de cocaína, 2 mil 011 pastillas de fentanilo y 255 pastillas de fluoprofentanil.

ARCHIVO - Las letras "CJNG"
ARCHIVO - Las letras "CJNG" que significan "Cártel Jalisco Nueva Generación" cubren una casa abandonada en El Limoncito, estado de Michoacán, México, el 30 de octubre de 2021. (AP Foto/Eduardo Verdugo, Archivo)

Estas detenciones se suman a la captura de José Luis Sánchez Valencia, alias “Chalamán”, identificado como familiar directo de Nemesio Oseguera Cervantes y uno de los principales operadores del CJNG.

Su captura se efectuó el pasado 25 de agosto en las inmediaciones de la avenida Benito Juárez del estado de Colima, en una acción conjunta por parte de elementos de seguridad federal y de las Fuerzas Armadas.

