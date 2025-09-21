Telediario y Multimedios le dan el último adiós a Débora Estrella tras su trágica muerte: “Corazón en el cielo” (Foto: Instagram/ Débora Estrella / Protección Civil Nuevo León)

El fallecimiento de Débora Estrella, conductora principal de Telediario Matutino en Monterrey, ha desencadenado expresiones de duelo y conmoción en el entorno periodístico de Grupo Multimedios y en la audiencia de la televisión del norte del país.

El pasado sábado 20 de septiembre, la periodista perdió la vida en un accidente aéreo junto al piloto Bryan Leonardo Ballesteros Argueta, al desplomarse la avioneta en la que viajaban sobre el municipio de García, Nuevo León, según confirmaron la Agencia Estatal de Investigaciones y el alcalde Manuel Guerra Cavazos.

El suceso, que involucró la aeronave matrícula XB-BGH y ocurrió poco antes de las 19:00 horas en el Parque Industrial Ciudad Mitras, marcó un acontecimiento devastador para familiares, colegas y televidentes.

Las primeras reacciones de Telediario y Grupo Multimedios no se hicieron esperar e incluyeron mensajes públicos en redes sociales con los que, acorde a lo publicado en Facebook y en Instagram, “Nunca olvidaremos esa sonrisa que caracterizaba a Débora Estrella, una mujer inteligente, irreverente, soñadora, alegre, pero, sobre todo, dispuesta a hacer lo que mejor sabía: informar desde el corazón”.

Con tan solo 43 años de edad, la conductora falleció tras ser víctima de un accidente aéreo (Captura)

“Informar desde el corazón”: Telediario se despide de Débora Estrella

En la cuenta institucional del medio, se reiteró: “Su esencia siempre nos acompañará al encender las luces de este estudio”. Telediario subrayó el vacío que deja la periodista en la conducción informativa y la recordará en cada transmisión.

Desde 2018, Débora Estrella encabezaba la conducción del Telediario Matutino en Monterrey y tenía participación en los noticiarios de Milenio Televisión así como en la conducción del Telediario Ciudad de México a través de Canal 6 los fines de semana. En un comunicado difundido por la empresa en Instagram, se reconoció que la muerte de Estrella corresponde a una enorme pérdida para el equipo de Multimedios, y se dedicó un mensaje de solidaridad para su familia y allegados.

“Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familias y seres queridos. Descansa en paz, compañera”, reiteró la empresa en su cuenta oficial.

El accidente se registró en la zona de Laderas/Riberas Interpuerto, dentro del Parque Industrial Ciudad Mitras, cuando la avioneta cayó cerca del Río Pesquería, según reportes de Protección Civil de Nuevo León. La movilización de unidades de emergencia corroboró el deceso de las dos personas a bordo. Entre las víctimas se encontraba la destacada conductora, dato ratificado por las instancias oficiales minutos después de la tragedia.

“Informar desde el corazón”: Telediario se despide de Débora Estrella (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

El impacto se reflejó en las redes y en los espacios informativos. Colegas y amigos se manifestaron a través de mensajes. El periodista César García compartió:

“Hoy mi corazón está destrozado… Débora Estrella ahora está en el cielo. No sabes lo mal que me siento el saber que ya no te veré cada fin de semana y me alegres con tu sonrisa y alegría. Te llevaré siempre en el corazón, mente y alma. Te recordaré siempre con todo mi corazón”.

Carlos Zúñiga también se sumó al pesar colectivo: “Me entristece mucho tener que despedirme así de mi amiga y compañera Débora Estrella. Una profesional en toda la extensión de la palabra, pero mejor persona, hija, hermana. Duele mucho su partida. Abrazo a su familia, amigos y a colegas de Multimedios. Descanse en paz”.

¿Quién fue Débora Estrella?

Nacida el 7 de agosto de 1982 en Monterrey, Débora Estrella inició su trayectoria en la radio universitaria Frecuencia Tec del ITESM, donde cursó la carrera de abogada. Su experiencia profesional también incorporó posiciones en empresas como PepsiCo, Grupo Lomex y Sigma, participación que combinó con un creciente interés por la comunicación.

Desde sus redes sociales se describía como una persona entregada al trabajo, con afición por los caballos y la equitación. Se autodefinía “Horse Girl” y publicaba imágenes vinculadas tanto con el periodismo como con sus actividades personales y viajes.

Quién era Débora Estrella, conductora de Telediario que murió en un impactante accidente aéreo en Nuevo León (Foto: Instagram/ Débora Estrella)

Poco antes del accidente, compartió en sus historias de Instagram una foto de la avioneta desde el Aeropuerto Internacional del Norte, entre los municipios de Apodaca y Escobedo. El mensaje “Adivina qué...” acompañó la imagen, que usuarios vincularon después con la aeronave siniestrada, uniendo la última publicación de la periodista con su desenlace trágico.

La confirmación de su muerte generó preguntas, especulaciones y muestras de asombro en redes sociales, donde se sumaron mensajes de televidentes, figuras del medio y público en general. Autoridades estatales y aeronáuticas han iniciado investigaciones para determinar las causas del accidente, mientras la sala de redacción de Telediario y los estudios de Multimedios exhiben luto y reconocimiento hacia su figura profesional.

Entre los recuerdos compartidos, destaca el mensaje del equipo de Telediario en redes sociales: “Su esencia siempre nos acompañará al encender las luces de este estudio”. En la memoria de sus compañeros, su legado sigue presente, así como la energía y entrega que caracterizaron su paso por los medios y por la vida.