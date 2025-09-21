Peso Pluma cambia de look radicalmente: así luce ahora el cantante de corridos tumbados | VIDEO

Peso Pluma cambia de look de forma radical: así luce ahora el cantante de corridos tumbados. (Instagram)

La imagen de Peso Pluma ha vuelto a causar sensación, demostrando que el cantante no sólo impone tendencia en los escenarios, sino también fuera de ellos. En plena ola de calor, el intérprete de “Ella baila sola” sorprendió a sus seguidores al publicar un video en TikTok donde dejó atrás el look que ha mantenido por más de un año para revelar un cambio radical: ahora presume un corte buzzcut, el famoso rapado al ras que ha marcado el estilo de deportistas, modelos y músicos en todo el mundo.

En el breve clip, el tapatío se muestra junto a una piscina de agua azul, bajo el sol intenso, vistiendo una camiseta blanca de tirantes y un short negro largo. El look deportivo no sólo pone en primer plano su nuevo peinado, sino que también resalta los tatuajes que cubren brazos y piernas, así como una figura cada vez más trabajada gracias a su rutina en el gimnasio. Peso Pluma, relajado y seguro, desfila ante la cámara y posa con una actitud desafiante que refuerza su imagen de chico rebelde del regional mexicano.

La reacción en redes fue inmediata. Los fans llenaron los comentarios con frases como: “Peso Pluma se cambió el cabello y está volviendo a sacar corridos, eso solo puede significar una cosa. Ya viene el álbum”, “Se ve mucho mejor”, “Es un chico rebelde”, “Que guapo”, “Qué te hiciste Peso”, “Nueva era”.

Peso Pluma cambia de look de forma radical. (TikTok)

Las especulaciones sobre nueva música no tardaron en aparecer: los usuarios relacionan este renacer visual con el posible lanzamiento de un nuevo álbum, alimentando aún más la expectación.

La transformación estética de Peso Pluma ha sido constante y parte de su sello personal. El famoso mullet que lo distinguió por años —y que nació como “un error” de estilista en Medellín— marcó una huella profunda en la moda urbana. El propio cantante reveló que decidió mantener ese estilo cuando notó que entre el público infantil y juvenil se volvió icónico, especialmente durante las celebraciones de Halloween, cuando muchos aficionados imitaron su peinado.

El cantante de corridos tumbados sorprendió a sus fans con un nuevo corte. Crédito: Peso Pluma (TikTok)

Tiempo después, Peso Pluma experimentó otros estilos como el “taper fade” con “side part”, más sobrio y estructurado, antes de arribar a este buzzcut limpio y radical. Cada uno de sus cambios ha coincidido con distintas etapas creativas, desde colaboraciones internacionales hasta el lanzamiento de discos como Éxodo.

Hoy, el artista no sólo acapara los reflectores musicales, sino que redefine la imagen del regional mexicano y sus nuevas generaciones. Si algo deja claro Peso Pluma con este nuevo corte, es que la reinvención y el riesgo siguen marcando su camino, de la mano de una comunidad de seguidores ansiosos por descubrir qué viene después.