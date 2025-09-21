México

Nueva ley contra la extorsión será aprobada en el Senado, ¿Cuándo entrará en vigor?

La iniciativa presidencial busca dotar al país de un marco legal uniforme y actualizado que permita enfrentar la extorsión con mayor eficacia

Por Omar Tinoco Morales

Guardar

En el Pleno del Senado es inminente la discusión sobre la reforma constitucional en materia de extorsión y se prevé su aprobación con el apoyo de todas las bancadas, por lo que podría ser promulgada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en este mismo 2025.

La iniciativa presidencial busca dotar al país de un marco legal uniforme y actualizado que permita enfrentar la extorsión con mayor eficacia, explicó Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta del Senado de la República.

Laura Itzel Castillo Juárez subrayó en un mensaje difundido en redes sociales que, una vez que la reforma sea aprobada tanto por el Senado como por los congresos estatales, entrará en vigor y el Congreso dispondrá de un plazo de 180 días para avalar la legislación secundaria correspondiente.

El pasado 18 de septiembre, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Seguridad Pública y Estudios Legislativos aprobaron el Dictamen a la Minuta con Proyecto de Decreto que reforma el inciso a), de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Esta modificación faculta al Congreso de la Unión para expedir la Ley General en Materia de Extorsión, un paso considerado fundamental para la homologación de criterios y sanciones en todo el territorio nacional.

Por qué una reforma contra la extorsión

La exposición de motivos de la iniciativa destaca que la extorsión constituye un delito de jurisdicción concurrente, ya que está contemplado tanto en el Código Penal Federal como en los códigos penales de las entidades federativas.

Esta situación ha generado una regulación dispar, con diferencias en los bienes jurídicos protegidos, los verbos rectores del tipo penal, así como en las agravantes, modalidades y penalidades asociadas.

La disparidad normativa se refleja también en la distribución geográfica de la incidencia delictiva. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los estados de México, Guanajuato, Veracruz y Nuevo León concentran el 61,8 % de las víctimas de extorsión registradas desde 2024 hasta enero de 2025, siendo el Estado de México responsable por sí solo del 33,1 % de los casos.

Uno de los principales obstáculos para el combate efectivo de la extorsión a nivel nacional, según el documento de la iniciativa, es la falta de homologación de las penas.

Actualmente, los códigos penales federal y locales establecen un promedio de pena mínima de cuatro años con seis meses y hasta 12 años como pena máxima, lo que evidencia una discrepancia aritmética notable entre las condenas previstas en los diferentes marcos legales.

Por ejemplo, mientras que en el ámbito federal la penalidad oscila entre dos y ocho años, en Oaxaca va de uno a tres años, y en Chihuahua se sitúa entre cinco y 30 años.

La aprobación de la reforma constitucional permitirá corregir estas diferencias, estableciendo criterios uniformes que faciliten la persecución y sanción de la extorsión en todo el país.

Temas Relacionados

ley contra la extorsiónSenadoExtorsiónmexico-noticias

Más Noticias

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 21 de septiembre: tensión y nervios previo a la eliminación de esta noche

Sigue la actualización minuto a minuto de este domingo de eliminación

La Casa de los Famosos

Diputada federal reconoce labor de Sheinbaum para combatir al Cártel de Sinaloa: “Hay que reconocer la valentía”

La diputada federal atribuyó el fortalecimiento del crimen organizado a políticas del pasado y defendió la nueva estrategia de coordinación entre fuerzas de seguridad

Diputada federal reconoce labor de

Tiktokers uruguayos exhiben que elotes se gentrifican y ya cuestan hasta 80 pesos en la Alameda de la CDMX

Pese a ser uno de los productos más comunes en nuestro país, los comerciantes argumentaron que se trataba de un maíz especial, por ello su precio

Tiktokers uruguayos exhiben que elotes

Popocatépetl registró 37 emisiones y 239 minutos de tremor este 21 de septiembre

Al momento del reporte se observa una emisión constante de vapor de agua y gases volcánicos en dirección oeste-suroeste

Popocatépetl registró 37 emisiones y

Hoy No Circula del lunes 22 de septiembre: qué autos descansan en CDMX y Edomex

Esto es de interés para aquellos que van a manejar en la Ciudad de México y el Estado de México este lunes

Hoy No Circula del lunes
MÁS NOTICIAS

NARCO

Vinculan a proceso a Óscar

Vinculan a proceso a Óscar “N”, señalado como principal operador financiero del CJNG

Diputada federal reconoce labor de Sheinbaum para combatir al Cártel de Sinaloa: “Hay que reconocer la valentía”

Sábado 20 de septiembre: recuento de una jornada de violencia en Sinaloa

Autoridades aseguran 3 aeronaves y municiones en operativo en Arcelia, Guerrero

Aseguran camioneta con logos de CFE clonados que contenía 300 kilos de metanfetamina, no hay detenidos | VIDEO

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 21 de septiembre: tensión y nervios previo a la eliminación de esta noche

Flor Rubio, Pati Chapoy y Gustavo Adolfo Infante repudian ácida parodia de La Cotorrisa

Alfonso Cuarón rompe el silencio sobre ‘Las Muertas’, la serie de Luis Estrada sobre el caso ‘Las Poquianchis’

A qué hora y en qué canal ver la octava gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 3 hoy domingo 22 de septiembre 2025

Lila Downs iluminará la sexta y última semifinal de México Canta: ¿a qué hora y dónde verla?

DEPORTES

Arnulfo Castorena gana el oro

Arnulfo Castorena gana el oro en Mundial de Paranatación Singapur 2025

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver el Chivas vs Nexaca?

Donovan Carrillo gana bronce en Beijing y obtiene pase a los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver el Santos vs San Luis?

Toluca gana contundente a las Chivas 3 goles por 0 con gol de Alexis Vega incluido