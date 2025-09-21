Mar de Regil muestra su nueva nariz tras cirugía y responde a las críticas en redes sociales | VIDEO

Mar de Regil muestra su nueva nariz tras cirugía y responde a las críticas en redes sociales. (TikTok)

La influencer Mar de Regil sorprendió a sus seguidores al compartir en redes sociales el resultado de la cirugía de nariz a la que se sometió, explicando que el procedimiento tuvo un motivo más funcional que estético.

La hija de Bárbara de Regil documentó todo el proceso, desde la preparación y el paso por el quirófano, hasta la recuperación y la revelación del cambio, una experiencia que rápidamente generó opiniones divididas en redes sociales.

En diversas publicaciones, Mar explicó que la decisión de operarse se tomó tras años padeciendo problemas para respirar, lo que la llevó a usar descongestionantes nasales de manera frecuente, empeorando con el tiempo la congestión y la incomodidad diaria.

“Como saben, yo tengo problemas para respirar desde que tengo memoria. Nos vamos a operar, estoy nerviosa”, contó a sus seguidores a través de TikTok, donde el seguimiento de su proceso sumó miles de comentarios.

La joven influencer también abordó los síntomas posoperatorios: habló de la inflamación, las molestias nocturnas y la dificultad para hablar y dormir bien. Pero a pesar de las adversidades, se mostró entusiasta ante los primeros signos de mejoría y la posibilidad de por fin tener una respiración adecuada.

Ya en Madrid, ciudad a la que se mudó para continuar con sus estudios, Mar mostró en un video el resultado sin la férula nasal: una nariz con contornos más suaves en la punta, aunque visiblemente hinchada, “algo normal en estos casos”, aclaró.

La reacción de los internautas no se hizo esperar y los comentarios, tanto de apoyo como de crítica, se multiplicaron en torno a su aspecto y la naturaleza de la intervención. Algunos usuarios escribieron: “Tan hermosaaa que estaba”, “Noooooo, ¿qué te hiciste?”, “Quedó como cosa 1 y cosa 2”, y “Tan perfecta que estabas”. Otros pidieron comprensión: “Sigue inflamada, no se pasen, por qué empiezan a atacar si no saben, ella quedará igual de hermosa que siempre”.

Ante las críticas, Mar respondió con franqueza: “Ohhh bueno, entonces ya no les subo nada”, escribió en un comentario, pero acompañado de risas, con lo que reveló que se tomó con buen humor todas las opiniones.

Sin embargo, insistió en que “los procesos quirúrgicos requieren paciencia” y pidió empatía a su comunidad: “Apoyar la fase de recuperación, más cuando el resultado estético no puede apreciarse de inmediato”.

Al final, Mar de Regil dejó claro cuál es su prioridad tras la intervención: “Lo primordial es sentirme bien, respirar sin dificultad y que el procedimiento cumpla con el objetivo de salud”, poniendo así el foco en el bienestar personal por encima de la apariencia.

