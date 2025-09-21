México

La eficaz planta que purifica el intestino y alivia síntomas incómodos de colon irritable como gases o hinchazón

Estos trastornos asociados al síndrome de intestino irritable afectan a gran parte de la población

Por Marco Ruiz

Guardar
La eficaz planta que purifica
La eficaz planta que purifica el intestino y alivia síntomas incómodos de colon irritable como gases o hinchazón (Wikipedia)

La búsqueda de alternativas naturales para el bienestar digestivo se ha convertido en uno de los intereses principales entre quienes padecen molestias intestinales frecuentes.

Existe una planta medicinal reconocida por sus efectos purificadores en el intestino y por su capacidad para aliviar síntomas como gases, hinchazón o constipación, trastornos asociados al síndrome de intestino irritable (SII). El Atlas de las Plantas de la Medicina Tradicional Mexicana de la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana de la UNAM describe en detalle sus propiedades y su amplia tradición de uso en México.

Durante siglos, comunidades de distintas regiones han empleado esta especie vegetal como apoyo para problemas digestivos. Los preparados elaborados a partir de sus partes aéreas forman parte regular de la fitoterapia tradicional, y se le atribuye la capacidad de mejorar la expulsión de gases, disminuir la inflamación abdominal y regular el movimiento intestinal. Solo a partir del tercer párrafo se revela que se trata del hinojo, planta cuyas virtudes medicinales destacan en el repertorio herbolario nacional recogido por la UNAM.

Estos trastornos asociados al síndrome
Estos trastornos asociados al síndrome de intestino irritable afectan a gran parte de la población

Según el Atlas de las Plantas de la Medicina Tradicional Mexicana, el hinojo (Foeniculum vulgare) es un recurso ampliamente recomendado por curanderos y médicos tradicionales para gases intestinales, espasmos gastrointestinales y casos leves de estreñimiento.

También es valorado por ser digestivo, aperitivo, carminativo (reduce flatulencias), antiespasmódico, antiinflamatorio, antiséptico, galactógeno y mucolítico. El mismo registro de la UNAM señala que sus semillas se utilizan no solo en infusión sino también masticadas, ya que ayudan a combatir el mal aliento relacionado con digestiones lentas o pesadas.

Propiedades curativas y uso en el síndrome de intestino irritable

El SII afecta a una parte importante de la población y sus síntomas, como dolor abdominal, hinchazón o tránsito intestinal alterado, impactan la calidad de vida.

El hinojo sobresale en la medicina tradicional por su efecto sobre los procesos digestivos. El Atlas de la UNAM refiere que sus compuestos activos favorecen la reducción de los espasmos musculares en el intestino. Así, el uso del hinojo contribuye a atenuar la aparición de gases y la incomodidad asociada al SII, fenómeno que sustenta su empleo frecuente en terapias naturales de apoyo.

Propiedades curativas y uso en
Propiedades curativas y uso en el síndrome de intestino irritable

La acción carminativa del hinojo facilita la expulsión de gases retenidos, mientras que su efecto antiespasmódico relaja la musculatura lisa del tracto digestivo, coadyuvando en la disminución de dolores tipo cólico y los episodios de hinchazón. Además, su acción antiinflamatoria suaviza el recubrimiento interno del intestino, lo que puede ser de utilidad en quienes experimentan irritación o sensibilidad.

¿Cómo preparar una infusión de hinojo para aliviar molestias digestivas?

Una de las formas más sencillas y extendidas de aprovechar las propiedades del hinojo es mediante infusión. La receta sugerida en la medicina tradicional mexicana, recogida en el Atlas de la UNAM, consiste en agregar una cucharadita de semillas de hinojo secas a una taza con agua recién hervida.

Se recomienda tapar y dejar reposar de 8 a 10 minutos, colar las semillas y beber la infusión aún tibia, preferiblemente después de las comidas. Esta bebida ayuda a reducir la sensación de pesadez, a controlar el exceso de gases y a prevenir hinchazón abdominal.

También resulta útil masticar las semillas secas después de los alimentos. El Atlas enfatiza que el hinojo puede combinarse en remedios caseros junto a otras plantas digestivas tradicionales, siguiendo las indicaciones de la herbolaria ancestral mexicana.

¿Cómo preparar una infusión de
¿Cómo preparar una infusión de hinojo para aliviar molestias digestivas? (Unsplash)

Es importante recordar a los lectores que el uso del hinojo como alternativa natural debe constituir un apoyo y no excluir ni sustituir la valoración de médicos especialistas, en especial ante persistencia o agravamiento de los síntomas.

El Atlas de las Plantas de la Medicina Tradicional Mexicana señala que la supervisión médica resulta fundamental para descartar otras causas y definir el manejo más adecuado del síndrome de intestino irritable.

Temas Relacionados

gaseshinchazónsíndrome de intestino irritableintestinocolonplantas medicinalesUNAMhinojoté de hinojomexico-noticiascolon irritableSII

Más Noticias

Cómo hacer panuchos, una receta tradicional del sureste de México

Lleva a tu mesa este típico antojito yucateco que te sorprenderá por su sabor y combinación de ingredientes frescos

Cómo hacer panuchos, una

Cronología de una búsqueda: el día que autoridades y ciudadanos hicieron avances inéditos de localización de desaparecidos

Drones, binomios caninos y la colaboración de más de 4 mil personas permitieron avances en las investigaciones

Cronología de una búsqueda: el

Cuál es el tiempo de espera en las garitas de Tijuana este 21 de septiembre

Otay Mesa, Chaparral y San Ysidro son las tres garitas ubicadas en Tijuana para cruzar la frontera rumbo a territorio estadounidense y viceversa

Cuál es el tiempo de

Nuevo emprendimiento inmobiliario de socios de Andrés López Beltrán, que habría ido a su novena propiedad ubicada en Tokio

La firma de renta de propiedades de lujo suma nueve inmuebles en México, Estados Unidos y Japón; la apertura de la novena propiedad coincide con la visita a Japón del hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador

Nuevo emprendimiento inmobiliario de socios

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver el Chivas vs Nexaca?

El encuentro entre Guadalajara y los Rayos será transmitido en vivo con cobertura completa desde el estadio tapatío este martes por la noche

¿Cuándo, dónde y a qué
MÁS NOTICIAS

NARCO

Decomisan drogas, vehículo con blindaje

Decomisan drogas, vehículo con blindaje artesanal y cartuchos abastecidos tras operativo en Sinaloa

Cuándo será la próxima audiencia de Hernán Bermúdez Requena desde el Altiplano

Dejan narcomanta dirigida a Claudia Sheinbaum tras su visita a Tabasco

Hallan cuerpo desmembrado de una mujer en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, autoridades lo investigan como feminicidio

De figuras satánicas hasta joyería: esto fue lo asegurado durante la detención de “El Chuky” y el “Gordo” en CDMX

ENTRETENIMIENTO

Así fue la conmovedora despedida

Así fue la conmovedora despedida de María Julia Lafuente a Débora Estrella: “Ya no está, sólo Dios sabe el porqué”

Conmoción en redes por últimas publicaciones de Débora Estrella: recordó a dos amigos días antes de su trágica muerte

Mar de Regil muestra su nueva nariz tras cirugía y responde a las críticas en redes sociales | VIDEO

Telediario y Multimedios le dan el último adiós a Débora Estrella tras su trágica muerte: “Corazón en el cielo”

La Casa de los Famosos México en vivo hoy domingo 21 de septiembre: Dalílah Polanco y El Guana en riesgo de eliminación

DEPORTES

¿Cuándo, dónde y a qué

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver el Chivas vs Nexaca?

Donovan Carrillo gana bronce en Beijing y obtiene pase a los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver el Santos vs San Luis?

Toluca gana contundente a las Chivas 3 goles por 0 con gol de Alexis Vega incluido

Nicolás Larcamón revela cómo es la relación entre Ángel Sepúlveda y Toro Fernández: " La competencia interna mejora"