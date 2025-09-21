México

Juan Ramón de la Fuente representará a México en la Asamblea General de la ONU

La Secretaría de Relaciones Exteriores reiteró su adhesión a los principios constitucionales que rigen la política exterior mexicana

Por Omar Tinoco Morales

Guardar
El debate general reúne a
El debate general reúne a líderes de 193 Estados miembro para exponer prioridades mundiales FOTO: SRE

El secretario de Relaciones Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente, asumirá desde este lunes 22 de julio la representación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos.

De la Fuente tiene previsto intervenir en el Debate General de la 80 Asamblea General, donde expondrá la postura mexicana sobre los principales desafíos globales, aunque no adelantó la posición que adoptará México en el conflicto de Medio Oriente.

Sin embargo, la Secretaría de Relaciones Exteriores reiteró su adhesión a los principios constitucionales que rigen la política exterior mexicana y a la Carta de las Naciones Unidas, con el objetivo de alcanzar la paz y el bienestar de nuestros pueblos.

El tema central elegido para este 80º periodo de sesiones es “Juntas y juntos somos mejores: más de 80 años al servicio de la paz, el desarrollo y los derechos humanos”, lo que subraya el compromiso de la comunidad internacional con estos valores, expusó la Secretaría de Relaciones Exteriores.

La ONU reafirma su solidaridad
La ONU reafirma su solidaridad global en su 80 aniversario, según António Guterres (Foto: X @mex_onu)

Además, Juan Ramón de la Fuente asistirá a reuniones ministeriales centradas en los temas más relevantes de la agenda multilateral y sostendrá encuentros bilaterales con sus homólogos de diversas naciones, fortaleciendo así los lazos diplomáticos y la cooperación internacional.

Asamblea de la ONU llega en momento clave

La conmemoración de los 80 años de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se produce en un contexto internacional dominado por crisis y tensiones, lo que otorga a la sesión anual de la Asamblea General un tono especialmente relevante en 2025.

Bajo el lema ‘Juntas y juntos somos mejores: 80 años y más por la paz, el desarrollo y los Derechos Humanos’, la organización busca reafirmar su compromiso con la solidaridad global y la construcción de un futuro más pacífico, saludable, igualitario y próspero, según explicó el secretario general António Guterres.

El debate general, que se extiende desde el martes hasta el lunes 29 de septiembre, constituye el principal foro diplomático donde los jefes de Estado y de Gobierno de los 193 Estados miembro exponen sus posturas sobre los temas que consideran prioritarios.

La sesión se inaugura con un llamamiento formal de la presidencia de la Asamblea General, cargo que en este periodo recae en la exministra de Exteriores alemana Annalena Baerbock, seguida de una intervención de Guterres.

El protocolo de intervenciones establece que los primeros en tomar la palabra son los jefes de Estado, seguidos por los jefes de Gobierno y, posteriormente, los ministros.

No obstante, existe una excepción histórica: Brasil abre el debate desde 1955, independientemente del rango de su representante, y Estados Unidos interviene a continuación en su calidad de país anfitrión de la sede principal de la ONU. Además de los Estados miembro, la Santa Sede, la Unión Europea y Palestina reciben invitaciones anuales para participar en el debate.

En la antesala de la sesión, una controversia ha surgido a raíz de la decisión del Gobierno de Donald Trump de cancelar los visados para los integrantes de la delegación palestina, incluido su principal representante, Mahmud Abbas.

Este hecho ha generado debate sobre la participación de Palestina en el foro, en un momento en que la ONU busca proyectar una imagen de unidad y apertura en su aniversario número ochenta.

“La organización seguirá solidarizándose con los pueblos del mundo en estos tiempos tan difíciles, para tratar de forjar colectivamente un futuro más pacífico, saludable, igualitario y próspero”, afirmó António Guterres.

Temas Relacionados

ONUSREJuan Ramón de la Fuentemexico-noticias

Más Noticias

Esta es la edad mínima que debe tener una persona trabajadora del hogar, según la LFT

El acuerdo laboral debe formalizarse por escrito, incluir datos de ambas partes, descripción de actividades, remuneración, horarios y otras condiciones

Esta es la edad mínima

Para qué sirve comer tamarindo todos los días

En la gastronomía mexicana se usa para preparar agua de sabor además de dulces, salsas y botanas

Para qué sirve comer tamarindo

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 21 de septiembre: qué habitantes están nominados esta noche

Sigue la actualización minuto a minuto de este domingo de eliminación

La Casa de los Famosos

¿Comer moringa brinda beneficios a la salud?

Su origen se remonta a tradiciones antiguas de aprovechamiento integral del cerdo, evitando el desperdicio de partes del animal

¿Comer moringa brinda beneficios a

Gabrielle se convierte en huracán categoría 1 y Narda se fortalece: estas son sus trayectorias

La tormenta tropical Narda se localiza al sur de Acapulco y se moverá hacia el oeste a una velocidad de 8 a 16 km/h

Gabrielle se convierte en huracán
MÁS NOTICIAS

NARCO

Diputada federal reconoce labor de

Diputada federal reconoce labor de Sheinbaum para combatir al Cártel de Sinaloa: “Hay que reconocer la valentía”

Sábado 20 de septiembre: recuento de una jornada de violencia en Sinaloa

Autoridades aseguran 3 aeronaves y municiones en operativo en Arcelia, Guerrero

Aseguran camioneta con logos de CFE clonados que contenía 300 kilos de metanfetamina, no hay detenidos | VIDEO

Decomisan drogas, vehículo con blindaje artesanal y cartuchos abastecidos tras operativo en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 21 de septiembre: qué habitantes están nominados esta noche

Flor Rubio, Pati Chapoy y Gustavo Adolfo Infante repudian ácida parodia de La Cotorrisa

Alfonso Cuarón rompe el silencio sobre ‘Las Muertas’, la serie de Luis Estrada sobre el caso ‘Las Poquianchis’

A qué hora y en qué canal ver la octava gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 3 hoy domingo 22 de septiembre 2025

Lila Downs iluminará la sexta y última semifinal de México Canta: ¿a qué hora y dónde verla?

DEPORTES

Emilio Fernando Alonso, narrador de

Emilio Fernando Alonso, narrador de TUDN, reapareció luego de estar internado en el hospital

Arnulfo Castorena gana el oro en Mundial de Paranatación Singapur 2025

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver el Chivas vs Nexaca?

Donovan Carrillo gana bronce en Beijing y obtiene pase a los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver el Santos vs San Luis?