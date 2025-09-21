México

Gabrielle se convierte en huracán categoría 1 y Narda se fortalece: estas son sus trayectorias

La tormenta tropical Narda se localiza al sur de Acapulco y se moverá hacia el oeste a una velocidad de 8 a 16 km/h

Por Omar Tinoco Morales

Guardar
Las costas del Pacífico se
Las costas del Pacífico se encuentran en alerta por el avance de Narda. REUTERS/Damian Sanchez

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este domingo que la tormenta tropical Gabrielle se convirtió en huracán categoría 1 en las aguas del Atlántico, y detalló que el centro del sistema se localiza a 2,655 km al este-noreste de Cancún, Quintana Roo.

Sin embargo, el SMN aclaró que debido a su distancia y trayectoria, Gabrielle no representa peligro para México, pues el huracán dará un giro hacia el este.

En cuanto a la cuenca del Pacífico, la tormenta tropical Narda se localiza al sur de Acapulco. Se pronostica que este sistema se moverá hacia el oeste a una velocidad de 8 a 16 km/h, aproximadamente paralelo a la costa de Guerrero.

Por esta razón es posible que se produzcan lluvias intensas localizadas en partes de esta costa hasta el lunes 22 de septiembre.

La tormenta tropical Narda evolucionará
La tormenta tropical Narda evolucionará huracán el martes. FOTO: Conagua SMN

Los pronósticos señalan que Narda podría convertirse en huracán de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson el próximo martes, no obstante, para entonces se alejará de las costas de Michoacán.

Las condiciones meteorológicas son favorables para que el ciclón Narda se mantenga activo hasta el próximo viernes. No obstante, por su distancia de las costas mexicanas, no representará peligro.

Clima en México para el lunes 22 de septiembre

La interacción de diversos sistemas atmosféricos anticipa lluvias intensas y chubascos eléctricos en amplias zonas de México, con especial énfasis en regiones del sur y sureste.

Lluvias torrenciales provocan colapso de puente vehicular La Tablazón 1 en Mapastepec. Crédito: AlertaChiapas

De acuerdo con el pronóstico, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Campeche experimentarán precipitaciones puntuales intensas, mientras que en Yucatán y Quintana Roo se esperan lluvias fuertes, resultado de la combinación entre un canal de baja presión, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, y la proximidad de la onda tropical número 34 a las costas de Quintana Roo, junto con condiciones de divergencia.

En el occidente y centro del país, la presencia de una zona de baja presión con alta probabilidad de desarrollo ciclónico al suroeste de las costas de Guerrero, sumada a la cercanía de la vaguada monzónica al Pacífico Sur y Central mexicano, interactuará con un canal de baja presión.

Esta configuración favorecerá chubascos y lluvias fuertes en esas regiones, con lluvias muy fuertes a puntuales intensas en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

El noreste y oriente de la República Mexicana también se verán afectados por un canal de baja presión, que, en combinación con el ingreso de humedad proveniente del Golfo de México, generará chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas en esas áreas y en el norte del país. Puebla destaca en este panorama, ya que se pronostican lluvias muy fuertes en su territorio.

En el noroeste, la influencia del monzón mexicano y la divergencia atmosférica propiciarán chubascos y lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit.

Temas Relacionados

Tormenta Tropical NardaHuracán NardaHuracán GabrielleClimamexico-noticias

Más Noticias

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 21 de septiembre: qué habitantes están nominados esta noche

Sigue la actualización minuto a minuto de este domingo de eliminación

La Casa de los Famosos

¿Comer moringa brinda beneficios a la salud?

Su origen se remonta a tradiciones antiguas de aprovechamiento integral del cerdo, evitando el desperdicio de partes del animal

¿Comer moringa brinda beneficios a

Se incendia una fábrica de solventes en Los Reyes La Paz, Edomex

Las llamas fueron extintas de forma rápida y se logró acordonar la zona

Se incendia una fábrica de

¿Contingencia ambiental en CDMX? La calidad del aire del 21 de septiembre

Todos los días y cada hora se realiza un monitoreo de la calidad del ambiente en la Zona Metropolitana del Valle de México

¿Contingencia ambiental en CDMX? La

Emilio Fernando Alonso, narrador de TUDN, reapareció luego de estar internado en el hospital

El cronista deportivo agradeció las muestras de cariño que recibió durante el tiempo que estuvo delicado de salud

Emilio Fernando Alonso, narrador de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Diputada federal reconoce labor de

Diputada federal reconoce labor de Sheinbaum para combatir al Cártel de Sinaloa: “Hay que reconocer la valentía”

Sábado 20 de septiembre: recuento de una jornada de violencia en Sinaloa

Autoridades aseguran 3 aeronaves y municiones en operativo en Arcelia, Guerrero

Aseguran camioneta con logos de CFE clonados que contenía 300 kilos de metanfetamina, no hay detenidos | VIDEO

Decomisan drogas, vehículo con blindaje artesanal y cartuchos abastecidos tras operativo en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 21 de septiembre: qué habitantes están nominados esta noche

Flor Rubio, Pati Chapoy y Gustavo Adolfo Infante repudian ácida parodia de La Cotorrisa

Alfonso Cuarón rompe el silencio sobre ‘Las Muertas’, la serie de Luis Estrada sobre el caso ‘Las Poquianchis’

A qué hora y en qué canal ver la octava gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 3 hoy domingo 22 de septiembre 2025

Lila Downs iluminará la sexta y última semifinal de México Canta: ¿a qué hora y dónde verla?

DEPORTES

Emilio Fernando Alonso, narrador de

Emilio Fernando Alonso, narrador de TUDN, reapareció luego de estar internado en el hospital

Arnulfo Castorena gana el oro en Mundial de Paranatación Singapur 2025

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver el Chivas vs Nexaca?

Donovan Carrillo gana bronce en Beijing y obtiene pase a los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver el Santos vs San Luis?