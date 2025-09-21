México

Claudia Sheinbaum anuncia apertura de la Chocolatera del Bienestar en Tabasco en 2026

El Chocolate del Bienestar formará parte de la línea de productos de Alimentación para el Bienestar, que incluye “Leche del Bienestar”, “Miel del Bienestar” y “Café del Bienestar”

Por Andrea Rodríguez Eleuterio

Centro, Tabasco, México, 20 de
Centro, Tabasco, México, 20 de septiembre de 2025. La doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos en La transformación avanza en Tabasco.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que en 2026 se tiene prevista la apertura de la Chocolatera del Bienestar en el estado de Tabasco, proyecto gestionado por el gobierno federal. La mandataria realizó el anuncio durante su visita a la capital de dicha entidad, en el marco de su gira informativa tras cumplir su primer año de gobierno, según informó Infobae. El objetivo es que la chocolatera procese el cacao producido localmente y permita comercializar el “Chocolate del Bienestar” en todo el país.

La jefa del Ejecutivo federal puntualizó que Tabasco produce el mejor cacao del mundo y que la instalación de esta fábrica representa una oportunidad para generar valor agregado a la producción regional. Actualmente el chocolate se maquila fuera del estado, por lo que la futura planta permitirá realizar todo el proceso industrial en territorio tabasqueño. “El próximo año vamos a construir aquí, en Tabasco, la chocolatera, para que aquí mismo se produzca el Chocolate del Bienestar”, afirmó Sheinbaum ante habitantes que acudieron al evento.

De acuerdo con datos proporcionados durante su discurso con motivo del primer informe de Gobierno, el Chocolate del Bienestar formará parte de la línea de productos de Alimentación para el Bienestar, que incluye “Leche del Bienestar”, “Miel del Bienestar” y “Café del Bienestar”. Estos artículos se venden actualmente en más de 26 mil Tiendas del Bienestar instaladas en distintos estados del país. La funcionaria explicó que el cacao será adquirido a pequeños productores locales a precios justos, procesado en la nueva planta y distribuido en el territorio nacional.

Se busca que “todos los pequeños productores de cacao en Tabasco puedan tener ganancias suficientes para vivir bien, porque muchas veces el cacao se vende muy barato y no logra generar bienestar”, señaló Sheinbaum. Agregó que el programa busca impulsar el desarrollo económico de las comunidades productoras y fortalecer la autosuficiencia alimentaria a través de cadenas cortas de producción.

Durante la misma jornada, Sheinbaum Pardo estuvo acompañada por el gobernador de Tabasco, Javier May, quien destacó la reducción del 22 por ciento en la tasa de pobreza local durante los últimos seis años. Entre los programas de apoyo al bienestar, sobresalen la pensión para adultos mayores, las becas para estudiantes, la iniciativa Sembrando Vida y la entrega de fertilizantes gratuitos.

En paralelo, la presidenta reportó avances en infraestructura como el Tren Interoceánico, la modernización del Puerto de Dos Bocas y la operación al 100 por ciento de la refinería Olmeca, entre otras obras estratégicas para la región.

Claudia SheinbaumTabascoChocolatera del BienestarVillahermosamexico-noticias

