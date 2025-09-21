México

Condenan a más de 40 años de prisión a dos hombres por violación de menores en CDMX

En ambos casos, los agresores utilizaron violencia física para intimidar a las víctimas, menores de edad

Por Fabián Sosa

La Fiscalía de CDMX sentenció
La Fiscalía de CDMX sentenció a dos hombres, acusados de abuso sexual infantil (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dos hombres recibieron sentencias condenatorias superiores a 40 años de prisión por violación de menores en la Ciudad de México, en resoluciones que incluyen la reparación del daño moral a las víctimas y la suspensión de sus derechos políticos.

Las condenas, dictadas por la autoridad judicial y dadas a conocer el 19 de septiembre de 2025, forman parte de la respuesta institucional ante casos de violencia sexual infantil en la capital.

Ambos sentenciados, identificados como Andrés “N” y Jorge “N”, permanecerán en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

Además de las penas privativas de libertad, la autoridad determinó que cada uno deberá cubrir la reparación del daño moral a favor de las víctimas y no podrá ejercer derechos políticos durante el tiempo que dure la condena.

Más detalles de los casos

Las sentencias alcanzan los 43
Las sentencias alcanzan los 43 y 46 años resectivamente (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer caso corresponde a Andrés “N”, quien fue hallado responsable de agredir sexualmente a una menor de edad el 12 de febrero de 2023.

Los hechos ocurrieron en un domicilio de la colonia San Bartolo Ameyalco, en la alcaldía Álvaro Obregón. De acuerdo con la investigación, el agresor utilizó violencia física en diversas ocasiones contra la víctima.

Tras la presentación de pruebas por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), el tribunal impuso una sentencia de 46 años de prisión y ordenó el pago de la reparación del daño moral.

En el segundo caso, Jorge “N” fue condenado por la violación de dos menores de edad, ocurrida el 20 de mayo de 2024 en la colonia San Juan Moyotepec, alcaldía Xochimilco.

Según la información judicial, el agresor amenazó a las víctimas con un arma de fuego para obligarlas a ingresar a un inmueble abandonado, donde ambas fueron agredidas sexualmente. La autoridad judicial estableció una pena de 43 años de prisión y dispuso la reparación del daño moral para cada una de las víctimas.

Estas resoluciones refuerzan el mensaje de que la protección de niñas, niños y adolescentes frente a la violencia sexual constituye una prioridad, y que la respuesta judicial busca asegurar que los responsables enfrenten las consecuencias legales de sus actos.

Cómo prevenir el abuso sexual infantil

El abuso infantil deja profundas
El abuso infantil deja profundas heridas emocionales y psicológicas, afectando el desarrollo y bienestar de los menores. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El abuso sexual infantil ocurre cuando un adulto, quien puede ser alguno de los padres, padrastros, responsables o cualquier otro miembro de la familia, mantiene contacto indebido con un niño o una niña.

Este tipo de abuso abarca tanto acciones dirigidas a obtener estimulación o gratificación sexuales por parte del adulto como la explotación sexual de la víctima, de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Indicadores de abuso sexual

  • Ropa interior rasgada, manchada o sanguinolenta
  • Dificultad para caminar o sentarse
  • Irritación, picor, dolor o lesión en la zona genital o anal
  • Infecciones de transmisión sexual
  • Infecciones del tracto urinario u orales
  • Precocidad

Conducta de la víctima

  • Temor al contacto o a los acercamientos físicos.
  • Temor exagerado a un adulto.
  • Conducta agresiva, destructiva o excesivamente sumisa.
  • Depresión.
  • Intentos de autoagredirse o autoalimentarse.
  • Enuresis, encopresis (hacer del baño de forma involuntaria)
  • Problemas alimenticios (el menor come mucho o presenta pérdida de apetito)
  • Bajas calificaciones escolares.
  • Inasistencias escolares frecuentes e injustificadas.
  • Inhibición para jugar.
  • Se torna una persona que pide cosas con frecuencia e importunidad, puede robar comida y objetos.
  • Tiende a beber alcohol o consumir psicoactivos.
  • Timidez exagerada.

Medidas de prevención

  • Enseñar a los niños que NADIE (conocidos o desconocidos) puede tocar su cuerpo ni que hagan  caricias que lo incomoden
  • Poner atención si los niños indican que hay personas que lo molestan, y observe si hay indicadores antes señalados
  • No perder a niños en eventos masivos: paseos, fiestas, plazas comerciales o actividades fuera de su hogar.
  • Inculcar a los niños a no aceptar regalos a cambio de una condición o petición.
  • Informar a las infancias que nadie puede tomarle fotografías sin su consentimiento.
  • Vigilar los sitios web que visitan los menores, así como sus amigos en las redes sociales.

