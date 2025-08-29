Avioneta se desploma en Reynosa, Tamaulipas: reportan personas lesionadas

Imagen ilustrativa/ El Cessna 172N es una nave de entrenamiento usada por las academias de vuelo. | Academia JBC

Una avioneta se desplomó la tarde de este viernes sobre la carretera Reynosa-San Fernando en el municipio de Reynosa, Tamaulipas. Se reportan posibles personas lesionadas.

El accidente ocurrió después de las 15:00 horas y fue reportado por la Vocería de Seguridad Tamaulipas, la cual detalló que se trata de una aeronave de propiedad privada que se desplomó a la altura del ejido General María Anaya de Reynosa.

Al sitio fueron desplegados elementos de seguridad y de emergencia para atender a las posibles personas lesionadas, de las cuales aún no se tiene una cifra preliminar oficial.

“Autoridades de seguridad y auxilio atienden reporte de desplome de avioneta de propiedad privada en la carretera Reynosa-San Fernando, a la altura del ejido General María Anata de Reynosa”, detalló la vocería a través de redes sociales.

Imagen ilustrativa. (SSP Tamaulipas)

La vocería detalló que en el lugar se brinda apoyo a las posibles personas que resultaron lesionadas por la caída de la aeronave. Además, recomendó a los habitantes extremar precauciones al circular por la zona.

Información extraoficial refiere que se trata de una avioneta tipo Cessna siniestrada que habría dejado como saldo una persona fallecida y dos lesionadas; sin embargo, esto aún no ha sido confirmado por las autoridades.

*Información en desarrollo...