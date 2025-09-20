Una niña de 2 años y su papá, de 37, murieron por desgajamiento de cerro de Santiago Cuauhtenco, Amecameca

Desgajamiento de cerro en Amecameca deja dos muertos y un herido en Santiago Cuauhtenco (ContinuamosMX/FB)

La madrugada de este sábado se registró un trágico suceso en la comunidad de Santiago Cuauhtenco, perteneciente al municipio de Amecameca, Estado de México, cuando un tramo de un cerro se desgajó y afectó directamente una vivienda en la que se encontraban tres integrantes de una familia.

Una niña de 2 años y su papá, de 37, fallecieron cuando toneladas de tierra cayeron sobre su vivienda de tablas y láminas, tras el fuerte aguacero del viernes por la noche, quienes quedaron atrapados bajo la tierra y los escombros.

La respuesta de los vecinos fue inmediata, pues, sin esperar la llegada de los cuerpos de emergencia, se organizaron para rescatar a los afectados.

Tras varios minutos de esfuerzo y coordinación, lograron sacar con vida a las tres personas que permanecían bajo el material desprendido del cerro.

Dos de los lesionados murieron en el hospital

Se desgaja cerro en el municipio de Amecameca, donde padre e hija fallecieron Crédito: Amaqueme

Posteriormente, elementos de Protección Civil y la policía municipal arribaron al lugar para apoyar en las labores y garantizar la seguridad de la zona.

Los heridos fueron trasladados de urgencia al Hospital General de Amecameca, donde recibieron atención médica especializada.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos del personal de salud, dos de los lesionados perdieron la vida horas más tarde, mientras que la mujer continúa hospitalizada bajo observación médica.

Investigación en curso

Por su parte, la Fiscalía Regional de Justicia de Amecameca inició las diligencias correspondientes para esclarecer las causas del deslave y determinar si existen factores de riesgo adicionales en la zona.

Se prevé que especialistas realicen recorridos y valoraciones técnicas para definir posibles medidas de prevención y mitigación en las comunidades cercanas a laderas y cerros susceptibles a desgajamientos.

Este tipo de fenómenos suelen estar asociados a las lluvias constantes que debilitan la estructura de los suelos, aunque las autoridades indicaron que será necesario esperar los dictámenes periciales.

Llamado a la prevención

Finalmente, la presidenta municipal, Ivette Topete García, exhortó a los habitantes de Amecameca a mantenerse atentos a las recomendaciones de Protección Civil y reportar cualquier señal de riesgo, como grietas o desprendimientos menores en cerros y barrancas.

El trágico evento ha generado consternación en la comunidad de Santiago Cuauhtenco, donde los vecinos mantienen muestras de solidaridad con la familia afectada, al tiempo que se organizan para brindar apoyo en estos momentos difíciles.