Un hombre perdió la vida tras escuchar la alerta sísmica durante simulacro en Guadalajara

Un hombre de 70 años falleció de un infarto tras sonar la alerta sísmica durante el Simulacro Nacional en Guadalajara.| Crédito: Cuartoscuro

El viernes 19 de septiembre, se realizó el Simulacro Nacional para prevenir sismos, sonó la Alerta sísmica en el centro de Guadalajara y tras escucharla, un hombre de 70 años falleció de un infarto.

De acuerdo con la información recabada por medios locales, la víctima se encontraba conversando con conocidos en la vía pública instantes antes de que iniciara el ejercicio de simulacro.

En ese momento, la activación de la alerta sísmica generó una reacción inesperada: el hombre se desplomó repentinamente ante la mirada de quienes lo acompañaban.

De acuerdo con Nmás, los hechos sucedieron frente al templo de la Merced mientras el hombre se encontraba sentado en una banca. La llegada de los paramédicos fue inmediata, pero tras revisar al afectado, confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

El diagnóstico preliminar atribuyó el fallecimiento a un infarto, presuntamente relacionado con un padecimiento natural.

Sin embargo, testigos insistieron ante el medio que el susto provocado por la alerta pudo haber sido el detonante del deceso.

Tras el incidente, elementos de la Comisaría de Guadalajara procedieron a acordonar el área y notificaron al Ministerio Público. Más tarde, personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses realizó el levantamiento del cuerpo.

Muertes en jalisco

(Imagen ilustrativa Infobae)"

En Jalisco, autoridades hallaron a dos personas jóvenes sin vida en distintos puntos residenciales de Tlajomulco de Zúñiga. Ambos casos, ocurridos con apenas días de diferencia, presentan características similares: las víctimas fueron encontradas en sus domicilios, con heridas de arma de fuego y en escenarios que mostraban claros signos de violencia, según reportes de medios locales.

El primer caso corresponde a una adolescente de 17 años, cuyo cuerpo fue localizado el miércoles 17 de septiembre en una vivienda situada en un fraccionamiento sobre la avenida López Mateos.

Paramédicos confirmaron el fallecimiento de la joven, quien yacía sobre una cama y presentaba múltiples heridas de bala, de acuerdo con información difundida por Nmás.

Familiares de la víctima señalaron a la pareja sentimental y a un familiar como posibles implicados, aunque las autoridades no han corroborado esa versión. Hasta el momento, no se ha detenido a ninguna persona.

En un hecho separado, la mañana del sábado, un joven de entre 20 y 25 años fue hallado muerto con un disparo en la cabeza dentro de un departamento ubicado en la calle Valle Azul, en el fraccionamiento Valle de Tejeda, también en Tlajomulco de Zúñiga.

El hallazgo se produjo luego de que familiares alertaran a las autoridades tras no recibir respuesta del joven. Al llegar al lugar, elementos de la Policía Municipal y personal de Protección Civil y Bomberos confirmaron el deceso, encontrando el cuerpo sobre una cama.

Ambos hechos permanecen bajo investigación de la Fiscalía del Estado de Jalisco, que continúa recabando indicios y testimonios para determinar la verdad detrás de estos episodios de violencia que afectan a la región.