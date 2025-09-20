México

¿Qué es mejor para bajar de peso la quinoa o el arroz?

Estos dos alimentos suelen estar presenten en muchas dietas para tener un control de peso y bajar tallas

Por Luz Coello

¿Qué es mejor para bajar
¿Qué es mejor para bajar de peso la quinoa o el arroz? (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es habitual que las personas busquen opciones saludables para mantenerse en un peso ideal, someterse a rigurosas dietas o la limitación de horarios de comida puede ser contraproducente, en especial si no se sigue un control orientado por algún especialista o nutricionista.

Aunque bajar de peso implique un reto mayor para algunas personas, existen algunas comidas que ayudan a cumplir este objetivo. Algunos expertos recomiendan consumir arroz o quinoa para bajar de peso, por ello ha surgido la interrogante de cuál es la mejor opción.

La quinoa y el arroz son dos alimentos populares presentes en muchas dietas para bajar de peso. Aunque ambos aportan energía, tienen diferencias clave en cuanto a contenido de nutrientes, fibra y proteínas. Conocer sus perfiles nutricionales ayuda a elegir cuál se adapta mejor a una estrategia para perder peso.

Propiedades nutricionales de la quinoa y el arroz

El arroz blanco cocido, en
El arroz blanco cocido, en la misma cantidad, aporta cerca de 2.6 gramos de proteína y 0,3 gramos de fibra (Imagen Ilustrativa Infobae)

La quinoa destaca por su mayor contenido de proteínas y fibra si se compara con el arroz blanco. Según datos de la Fundación Española de Nutrición, una porción de 100 gramos de quinoa cocida contiene aproximadamente 4 gramos de proteína y 2.8 gramos de fibra. El arroz blanco cocido, en la misma cantidad, aporta cerca de 2.6 gramos de proteína y 0,3 gramos de fibra. Además, la quinoa contiene más minerales como magnesio y hierro, así como grasas saludables en pequeña proporción.

En lo referente a las calorías, ambas opciones son similares: la quinoa aporta unas 120 kilocalorías por 100 gramos y el arroz blanco unas 130 kilocalorías. Sin embargo, la presencia de fibra y proteína en la quinoa favorece la sensación de saciedad, lo que contribuye a una ayuda indirecta en la disminución de peso.

¿Por qué la quinoa ayuda a bajar de peso más que el arroz?

La quinoa es la mejor
La quinoa es la mejor opción para bajar de peso (Imagen ilustrativa de Infobae)

De acuerdo con la Fundación Española de Nutrición, la quinoa es la mejor opción para bajar de peso, pues posee propiedades que ayudan a la saciedad, ofrece más fibra y proteína, ayuda a sentirse lleno durante más tiempo, lo que puede llevar a comer menos calorías en el día.

También, la quinoa ayuda a controlar los niveles de glucosa, a diferencia del arroz blanco —que eleva rápidamente los niveles de azúcar—, la quinoa tiene un índice glucémico inferior, lo que evita picos de azúcar y favorece la utilización estable de energía.

Por último, la Fundación Española destacó que la quinoa aporta todos los aminoácidos esenciales, por lo que se considera una proteína completa, mientras que el arroz carece de algunos de estos aminoácidos.

