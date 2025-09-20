Pedro Torres rompe el silencio mediático y reaparece en público tras diagnóstico de enfermedad incurable. (Infobae México)

Luego de semanas de especulaciones en torno a su salud, el reconocido productor Pedro Torres rompió el silencio mediático al reaparecer en imágenes que fueron compartidas en redes sociales.

El productor de 72 años, famoso por su impacto en la televisión y la música mexicana, enfrenta un momento delicado tras haberse dado a conocer que fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad considerada incurable.

La noticia sobre el estado de salud de Torres trascendió a finales de agosto, cuando una publicación de espectáculos sugirió que el productor, tras recibir el diagnóstico, comenzó a organizar reuniones para despedirse de familiares y amigos cercanos.

Desde entonces, la preocupación entre el público y la industria se hizo palpable, más aún al no contar con una confirmación oficial por parte del propio Torres o sus representantes.

Así luce Pedro Torres

Pedro Torres. (Instagram)

Recién, la empresaria Beatriz Pasquel compartió en Instagram una serie de fotografías donde se observa a Pedro Torres en compañía de amigos durante un paseo al aire libre. En algunas de las imágenes, el productor aparece trasladándose en una silla de ruedas eléctrica, pero en todas mantiene una actitud positiva y sonriente.

“Increíble poder compartir momentos tan especiales con personas tan amadas. Gracias Pietro... nos sentimos muy afortunados por hacernos parte de tu camino, te adoramos”, escribió Pasquel al pie de la publicación que rápidamente recibió muestras de cariño y apoyo.

Estas fotografías han sido interpretadas por muchos seguidores como una respuesta discreta, pero esperanzadora, a las versiones sobre el complicado estado de salud del ex colaborador de Televisa. Más allá del diagnóstico, Torres parece decidido a aprovechar cada instante junto a sus seres queridos.

El pasado 15 de septiembre también fue visto en el concierto de Alejandro Fernández en Las Vegas, en donde el cantante desde el escenario le dedicó un saludo y le dijo que lo quería mucho. Imágenes de Ventaneando revelaron que el productor camina con ayuda de un bastón, pero en general tiene buena movilidad.

Pedro Torres rompe el silencio mediático y reaparece en público tras diagnóstico de enfermedad incurable. (Instagram)

Con una trayectoria de más de cinco décadas, Pedro Torres se ha consolidado como figura clave del entretenimiento nacional. Tuvo una relación sentimental con la cantante Lucía Méndez, con quien comparte un hijo.

En el terreno profesional, su huella incluye la producción de videoclips para intérpretes como Emmanuel, Amanda Miguel, Julio Iglesias y Mijares, así como proyectos televisivos de gran alcance, entre ellos el reality show Big Brother y la serie Mujeres asesinas.

El productor es recordado también por ser pionero en la adaptación de formatos internacionales a la televisión mexicana y por su papel en el impulso de nuevas narrativas en el entretenimiento.

A pesar de la incertidumbre, las recientes imágenes de Pedro Torres dejan ver a un hombre rodeado de afecto y decidido a vivir plenamente. Su reaparición devuelve la esperanza a quienes siguen su trayectoria, celebrando la resiliencia y el valor de disfrutar cada momento.