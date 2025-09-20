México

Pedro Torres rompe el silencio mediático y reaparece en público tras diagnóstico de enfermedad incurable

Fotografías junto a amigos evidencian el optimismo y la fortaleza del productor ante un diagnóstico que conmocionó al mundo del espectáculo

Por Luis Angel H Mora

Guardar
Pedro Torres rompe el silencio
Pedro Torres rompe el silencio mediático y reaparece en público tras diagnóstico de enfermedad incurable. (Infobae México)

Luego de semanas de especulaciones en torno a su salud, el reconocido productor Pedro Torres rompió el silencio mediático al reaparecer en imágenes que fueron compartidas en redes sociales.

El productor de 72 años, famoso por su impacto en la televisión y la música mexicana, enfrenta un momento delicado tras haberse dado a conocer que fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad considerada incurable.

La noticia sobre el estado de salud de Torres trascendió a finales de agosto, cuando una publicación de espectáculos sugirió que el productor, tras recibir el diagnóstico, comenzó a organizar reuniones para despedirse de familiares y amigos cercanos.

Desde entonces, la preocupación entre el público y la industria se hizo palpable, más aún al no contar con una confirmación oficial por parte del propio Torres o sus representantes.

Así luce Pedro Torres

Pedro Torres. (Instagram)
Pedro Torres. (Instagram)

Recién, la empresaria Beatriz Pasquel compartió en Instagram una serie de fotografías donde se observa a Pedro Torres en compañía de amigos durante un paseo al aire libre. En algunas de las imágenes, el productor aparece trasladándose en una silla de ruedas eléctrica, pero en todas mantiene una actitud positiva y sonriente.

“Increíble poder compartir momentos tan especiales con personas tan amadas. Gracias Pietro... nos sentimos muy afortunados por hacernos parte de tu camino, te adoramos”, escribió Pasquel al pie de la publicación que rápidamente recibió muestras de cariño y apoyo.

Estas fotografías han sido interpretadas por muchos seguidores como una respuesta discreta, pero esperanzadora, a las versiones sobre el complicado estado de salud del ex colaborador de Televisa. Más allá del diagnóstico, Torres parece decidido a aprovechar cada instante junto a sus seres queridos.

El pasado 15 de septiembre también fue visto en el concierto de Alejandro Fernández en Las Vegas, en donde el cantante desde el escenario le dedicó un saludo y le dijo que lo quería mucho. Imágenes de Ventaneando revelaron que el productor camina con ayuda de un bastón, pero en general tiene buena movilidad.

Pedro Torres rompe el silencio
Pedro Torres rompe el silencio mediático y reaparece en público tras diagnóstico de enfermedad incurable. (Instagram)

Con una trayectoria de más de cinco décadas, Pedro Torres se ha consolidado como figura clave del entretenimiento nacional. Tuvo una relación sentimental con la cantante Lucía Méndez, con quien comparte un hijo.

En el terreno profesional, su huella incluye la producción de videoclips para intérpretes como Emmanuel, Amanda Miguel, Julio Iglesias y Mijares, así como proyectos televisivos de gran alcance, entre ellos el reality show Big Brother y la serie Mujeres asesinas.

El productor es recordado también por ser pionero en la adaptación de formatos internacionales a la televisión mexicana y por su papel en el impulso de nuevas narrativas en el entretenimiento.

A pesar de la incertidumbre, las recientes imágenes de Pedro Torres dejan ver a un hombre rodeado de afecto y decidido a vivir plenamente. Su reaparición devuelve la esperanza a quienes siguen su trayectoria, celebrando la resiliencia y el valor de disfrutar cada momento.

Temas Relacionados

Pedro TorresELABig Brotheresclerosis lateral amiotróficaLas Vegasredes socialesAlejandro Fernándezmexico-entretenimiento

Más Noticias

Julieta Fierro ayudó a la SEP durante la pandemia de covid-19: así contribuyó a las clases en línea

Esteban Moctezuma lamentó el fallecimiento de la astrónoma y compartió un fragmentó de uno de sus videos educativos

Julieta Fierro ayudó a la

Nueva iniciativa en CDMX para frenar el abandono de bebés

La propuesta busca modificar el Código Penal local para endurecer el castigo a quienes abandonen a menores de edad

Nueva iniciativa en CDMX para

Cómo hacer pan campesino con lentejas y cilantro, una receta compleja pero con un exquisito resultado

Transforma tu cocina y explora creando una propuesta artesanal que te cautivara por su olor, sabor y textura

Cómo hacer pan campesino con

Falleció María Salud, mujer que intentó escapar del microbús durante explosión en Iztapalapa: suman 26 víctimas

La mujer de 59 años, no logró superar las graves lesiones ocasionadas por el siniestro del puente La Concordia

Falleció María Salud, mujer que

Garitas de Tijuana: cuál es el tiempo de espera para cruzar la frontera este 20 de septiembre

Otay Mesa, Chaparral y San Ysidro son las tres garitas ubicadas en Tijuana para cruzar la frontera rumbo a territorio estadounidense y viceversa

Garitas de Tijuana: cuál es
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran fusiles AK-47, cartuchos y

Aseguran fusiles AK-47, cartuchos y chalecos tácticos a cuatro sujetos tras denuncia al 089 en Culiacán

Detienen y procesan a “El Oso”, presunto líder del Cártel Independiente de Acapulco

Quién es Carlos Alberto Paéz, líder de facción del Cártel Sinaloa, sancionado por EEUU

Capturan a dos personas en Edomex tras cateo: les aseguraron medicamento controlado, armamento, hidrocarburo y drogas

Dictan prisión preventiva a Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de “La Barredora”

ENTRETENIMIENTO

Emiliano Aguilar asegura que no

Emiliano Aguilar asegura que no tiene dinero y sus únicos ingresos son para sus hijas

Quién era Rockdrigo González, mítico músico mexicano y padre de Amandititita que murió en el terremoto de 1985

“Un flechazo”: Lupillo Rivera recuerda como entró al ‘club’ de los que se tatúan a Belinda

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 20 de septiembre: Abelito gana la moneda del destino, pero Guana recibe el premio

Raúl Araiza revela si corrió a su hija de su casa luego de que Pati Chapoy lo ventaneó

DEPORTES

Estados Unidos lidera la demanda

Estados Unidos lidera la demanda de boletos para el Mundial 2026: en que lugar se encuentra México

Detienen a sujeto que robó balón decorativo del Mundial 2026 en Nuevo León

Asesinan a exjugador del Club León tras un ataque armado

Místico regresa con su tema de entrada de “Me Muero” y mantiene su máscara en el 92 Aniversario del CMLL

Santiago Luna: la promesa mexicana que debutó en UFC con nocaut en el primer round