Niño de ‘La caída de Édgar’ se casa: así anunció su compromiso tras casi 20 años de su video viral

Édgar Martínez, protagonista del primer video viral mexicano llamado ‘La caída de Édgar’, anunció su compromiso matrimonial con Valeria Bermea tras ocho años de noviazgo y compartió algunos detalles sobre el enlace matrimonial.

"Un día muy especial con personas muy especiales“, escribieron los enamorados en una publicación de Instagram y añadieron algunas fotografías del día de su compromiso (mayo de 2025).

De acuerdo con las imágenes, Édgar hizo su declaración de amor en lo que parece ser un viñedo y contó con la compañía de sus seres queridos más cercanos.

La celebración se llevará a cabo el próximo 10 de octubre en Cuatro Ciénegas, Coahuila.

Hasta el momento se desconoce más información al respecto; no obstante, la noticia del compromiso matrimonial de Édgar Martínez se viralizó en redes sociales y varios usuarios externaron sus felicitaciones para la feliz pareja.

"Solo no hagan la boda cerca a lagos o ríos. Pilas con invitar a Fernando."

"Felicidades! Y gracias por hacerme reír durante todos estos años."

"Muchas felicidades Édgar. Te sigo extrañando en YouTube, me gustaba mucho tu contenido."

"Vuelve a YouTube, leyenda."

¿Qué pasó con Édgar Martínez tras su video viral?

En mayo de 2006 se viralizó en YouTube un video de un niño que se cayó cuando intentaba cruzar un río, esto debido a que uno de sus primos movió el puente improvisado con un tronco de madera.

El protagonista del video se llama Édgar Martínez y, según contó en entrevista con Gusgri, tenía 11 años cuando sufrió el aparatoso accidente en un río de Nuevo León y fue grabado por otro de sus seres queridos.

Todos acordaron subir el video a YouTube, plataforma de videos que en aquel entonces todavía no era famosa.

“En Monterrey a los dos meses se empezó a hacer famosos, pero ya en 2007 ya fue en todo México. El primer año de secundaria me tuvieron que sacar antes porque estaban las televisoras afuera de la escuela con las cámaras y todo, por la privacidad de los otros niños, no podían permitir eso”, contó.

Édgar confesó que los primeros meses de ‘fama’ fueron muy difíciles para él, pues era víctima de bullying en su contexto cercano, pero todo cambió cuando comenzó a hacerse famoso a nivel nacional: “Los que me atacaban quisieron ser compas”.

Tras la popularidad del video, algunas empresas contactaron a la familia de Édgar para proponerle colaboraciones y tuvo participaciones en algunos programas como ‘Otro Rollo’.

Se desconocen muchos detalles sobre su vida privada actual; no obstante, se sabe que continuó con su preparación académica y se graduó como licenciado en Ciencias de la Información y Comunicación en 2017.