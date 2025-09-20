México

Integrantes de la CETEG buscan diálogo con Sheinbaum, interceptan su vehículo en Guerrero

Por Andrea Rodríguez Eleuterio

Durante el evento en Guerrero con motivo del primer informe de gobierno de Claudia Sheinbaum se han originado varias manifestaciones, principalmente del gremio magisterial que desde mayo han exigido un diálogo directo.

Cómo se tenía previsto, miembros de la Coordinación Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG) se congregaron en las calles aledañas a donde sería el evento.

Por esta razón, la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, y diversos funcionarios, entraron a pie al recinto que albergaría el evento, para evitar la manifestación de la CETEG en Chilpancingo.

Ante la magnitud de la manifestación, un contingente logró llamar la atención de la mandataria y al entregarle un documento que supuestamente sería el pliego petitorio ella lo firmó haciendo de su camioneta un escritorio, en el que solicitan el tan esperado diálogo para encontrar solución a su demanda en materia de pensiones.

