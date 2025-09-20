México

Estaciones del Metrobús sin servicio en esta última hora de este 20 de septiembre

Este medio de transporte traslada a más de 22 millones de usuarios a lo largo de las 283 estaciones con las que cuenta que suman en total 125 kilómetros

Por Omar López

Guardar
Estas son las líneas del
Estas son las líneas del Metrobús con servicio regular. (CUARTOSCURO)

El Metrobús se ha convertido en el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, pues de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), éste mueve más de 22 millones de usuarios al año, siendo superado sólo por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

El Metrobús tiene las siguientes rutas: la línea 1, que va de Indios Verdes a El Caminero; línea 2, que corre de Tepalcates a Tacubaya; la línea 3, que va de Tenayuca a Pueblo Santa Cruz Atoyac; línea 4, con tramo de San Lázaro a las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

La línea 5 va de Río de los Remedios a Preparatoria 1; la línea 6 cubre de Villa de Aragón a El Rosario; mientras que la Línea 7 va de Indios Verdes a Campo Marte.

La alta demanda y los percances viales han hecho que el Metrobús haya implementado en su página oficial un apartado para dar actualizaciones sobre el estado de servicio cada hora, señalando si hay cortes en tramos o cuáles son las estaciones sin servicio.

Este es el reporte del Metrobús en la última hora

Línea 1

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 2

Estado de servicio: EstadoIntervención en la estación

Estación afectada: Nuevo León

Línea 3

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 4

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 5

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 6

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 7

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

El estado de la Línea Emergente no es incluido por el Metrobús en este reporte

Costos y horarios del Metrobús

El Metrobús brinda servicio todos
El Metrobús brinda servicio todos los días del año. (Cuartoscuro)

Cada una de las líneas tiene un número y un color distintivo, que en total suman 125 kilómetros y 283 estaciones, la mayoría dentro del territorio de la Ciudad de México y pocas en el Estado de México.

El costo actual para subir al Metrobús es de $6.00 pesos sin importar la distancia, mientras que el precio itinerario de San Lázaro a la terminal 1 o 2 del AICM de la línea 4 tiene un costo de $30.00 pesos.

Por otro lado, el servicio es gratuito para los adultos mayores de 70 años de edad, personas con discapacidad y niños menores de cinco años.

En cuanto a los transbordos, éstos son gratuitos siempre y cuando se realicen dentro de las primeras dos horas de haber ingresado al sistema y con recorrido en una sola dirección.

Los pagos se pueden hacer con una tarjeta especial llamada “Movilidad Integrada”, que puede ser adquirida en las mismas estaciones; y los pagos se pueden hacer con billetera electrónica, tarjeta bancaria, tarjeta sin contacto y CODI.

El horario de operación del Metrobús es de lunes a viernes de 4:30 a 24:00 horas; mientras que los sábados, domingos y días festivos es de 5:00 a 24:00 horas.

El Metrobús emplea cuatro tipo de autobuses: 1) los articulados, son los que tienen dos vagones y tienen una capacidad aproximada de 160 pasajeros; 2) los biarticulados, que tiene tres vagones para albergar a 240 pasajeros; 3) los empleados en la línea 4 tiene una capacidad de 60 pasajeros; y 4) y los de doble piso de la línea 7, que pueden transportar a 90 personas.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

MetrobúsCDMXmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Activistas exigen justicia por caso de ‘Papayita’, hombre que murió en Torreón tras denunciar acoso de sus compañeros

Colectivos feministas pidieron que se investigue el caso y que la empresa para la que trabajaba asuma su responsabilidad

Activistas exigen justicia por caso

Sujetos armados emboscan comandancia municipal en Ciudad del Maíz, San Luis Potosí: hay un policía muerto

Los últimos reportes indican que los agresores usaron armas de grueso calibre para llevar a cabo la agresión cerca de las 05:00 horas del sábado 20 de septiembre

Sujetos armados emboscan comandancia municipal

Gobierno del Edomex buscaría que autobuses articulados recorran Periférico Norte hasta la CDMX

Sería 21.7 km de recorrido desde el municipio de Cuautitlán Izcalli hasta Toreo

Gobierno del Edomex buscaría que

Sheinbaum visita Chiapas, destaca lealtad a la 4T: “Nunca olvidaremos que somos parte del Movimiento de Transformación”

La mandataria destacó que su gobierno ha invertido 45 mil 939 mdp para apoyos sociales en la entidad

Sheinbaum visita Chiapas, destaca lealtad

¿Qué pasó en La Casa de los Famosos México la mañana de hoy 20 de septiembre?

Sigue minuto a minuto la transmisión 24/7 de Vix

¿Qué pasó en La Casa
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sujetos armados emboscan comandancia municipal

Sujetos armados emboscan comandancia municipal en Ciudad del Maíz, San Luis Potosí: hay un policía muerto

Violencia en Jalisco: una joven de 17 años y un joven de 21 fueron hallados sin vida

José Luis García Morales, funcionario de Pemex, desapareció en Veracruz y fue hallado sin vida 18 días después

Detienen a “El Chuki” o “El Chacal”, presunto líder de Los Tanzanios, en la colonia Doctores de la CDMX

Caen lideresas de “Los Bonitos” y sus secuaces tras operativo antiextorsión en Acolman, Edomex

ENTRETENIMIENTO

¿Qué pasó en La Casa

¿Qué pasó en La Casa de los Famosos México la mañana de hoy 20 de septiembre?

Shakira visita La Casa Azul de Frida Kahlo con sus hijos Sasha y Milan tras su último concierto en CDMX

Christian Nodal habla sobre supuesta ruptura con su padre y su preferencia por Pepe Aguilar: “Manejo una lealtad”

Emiliano Aguilar manda consejo a Ángela y Nodal tras ola de hate: “Cada vez que abren la boca algo malo pasa”

Premio Ariel 2025 en Puerto Vallarta: así podrás ver la ceremonia EN VIVO desde tu hogar

DEPORTES

Esfinge conquista la gloria y

Esfinge conquista la gloria y la máscara de El Valiente en el 92 aniversario del CMLL

Estados Unidos lidera la demanda de boletos para el Mundial 2026: en que lugar se encuentra México

Detienen a sujeto que robó balón decorativo del Mundial 2026 en Nuevo León

Asesinan a exjugador del Club León tras un ataque armado

Místico regresa con su tema de entrada de “Me Muero” y mantiene su máscara en el 92 Aniversario del CMLL