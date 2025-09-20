Emiliano Aguilar deja atrás polémicas y sigue los pasos de su familia: así suena su debut en el regional mexicano

Emiliano Aguilar deja atrás las polémicas y se acerca a su familia: así suena su debut en el regional mexicano. (Cortesía)

Después de protagonizar varios enfrentamientos mediáticos con la dinastía Aguilar, Emiliano Aguilar ha decidido apostar por la música y dar un giro inesperado en su carrera. Este 19 de septiembre, el cantante sorprendió al dejar de lado los géneros urbanos que lo habían caracterizado, para presentar “Gente Chaka”, un corrido tumbado que fusiona la fuerza del rap con las raíces del regional mexicano, en colaboración con Arsenal Efectivo.

El tema, descrito como “calle pura”, representa una mezcla explosiva donde el trap, los corridos tumbados y las barras de rap se encuentran en un sonido que busca romper esquemas.

El propio Emiliano Aguilar lo explica: “Queríamos un sonido que contara las historias tal cual se viven, sin adornos. ‘Gente Chaka’ es esa mezcla de la cultura que nos rodea con el ritmo que hoy nos mueve”.

“Gente Chaka” —cuyo nombre remite a la gente real, a quienes hablan con la verdad— nació de la colaboración entre Aguilar y Arsenal Efectivo, conocidos por llevar el trap corrido a nuevas audiencias tanto en México como en Estados Unidos.

Emiliano Aguilar con Arsenal Armado. (Cortesía)

Sobre el proceso, Arsenal Efectivo destacó: “Este tema es calle pura: lo que vemos, lo que vivimos, lo que sentimos. Tenía que sonar fuerte y real, y lo logramos junto a Emiliano”.

El sencillo llega al público acompañado de un video oficial dirigido por VIZUAL, en el que se puede ver a ambos artistas en escenarios urbanos, apostando por una estética directa, potente y auténtica. El clip, que mezcla imágenes de calle, actitud sin filtros y narrativa visual enérgica, refuerza el mensaje de verdad y crudeza detrás de la canción.

La autoría del tema corrió por cuenta de Francisco “Shrek” Rodríguez, Turek Hem y el propio Emiliano Aguilar, mientras que el beat fue obra de Rodríguez y Toy Salazar, quienes aportaron una base sólida sobre la que se sostiene esta nueva apuesta musical.

La nueva canción que junta el corrido tradicional y la energía del trap Crédito: Cortesía: Vizual.

Con este lanzamiento, Emiliano Aguilar se distancia de la polémica con su familia y se posiciona como parte de la generación que está revolucionando el trap corrido en la escena urbana mexicana, consolidando un estilo propio y ganando terreno en playlists de México, Estados Unidos y Latinoamérica.

El cantante ha protagonizado diversos encuentros de mensajes y palabras no sólo con sus hermanos, sino incluso con Christian Nodal, quien supuestamente le mandó algunos mensajes por redes sociales.

Además Emiliano fue comparado con la mascota de la familia Aguilar, “El Gordo” un tierno perro pug de color negro que cuenta con sus propios perfiles en redes.