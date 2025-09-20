México

El cerebro conserva el mapa corporal pese a amputación, revela estudio

La investigación abre el panorama para el desarrollo de prótesis avanzadas con mejor respuesta neuronal

Por Eduardo Marsan

Guardar
Tras el siniestro, David no
Tras el siniestro, David no presentó heridas externas - crédito @angelporpartes / TikTok

Un estudio reciente ha demostrado que el cerebro humano mantiene la representación de una extremidad incluso después de que esta ha sido amputada.

El descubrimiento contradice la idea tradicional de que, tras la pérdida de una parte del cuerpo, la corteza cerebral reorganiza sus funciones para que otras áreas vecinas ocupen el espacio “libre”.

La permanencia de los mapas cerebrales

La investigación se centró en personas que fueron sometidas a una amputación de mano. Antes del procedimiento quirúrgico, se realizaron estudios de resonancia magnética funcional para registrar la actividad cerebral mientras los pacientes movían la mano que sería amputada. Posteriormente, ya sin la extremidad, se les pidió que imaginaran moverla nuevamente.

De manera sorprendente, las imágenes mostraron que las áreas cerebrales asociadas a esa mano seguían activándose de forma casi idéntica a como lo hacían antes de la cirugía. Este fenómeno se mantuvo no solo semanas después de la amputación, sino incluso en revisiones realizadas varios años más tarde.

La estructura modular del córtex
La estructura modular del córtex se empezó a revelar hace más de un siglo con el estudio de lesiones accidentales (Shutterstock)

Contradicción con las teorías previas

Durante décadas se creyó que la corteza somatosensorial, encargada de procesar estímulos como el tacto, la presión o la temperatura, se reorganizaba por completo tras una amputación. La hipótesis más aceptada sostenía que regiones cercanas, como las dedicadas a la cara o los labios, “invadían” el área cerebral antes destinada a la extremidad perdida.

Sin embargo, los resultados de este nuevo estudio realizado por un equipo de neurocientíficos de la Universidad de Cambridge, en colaboración con la Universidad de Pittsburgh, no encontraron evidencias de dicha invasión. Por el contrario, mostraron que el cerebro conserva un “mapa estable” del cuerpo, aun cuando ya no exista físicamente la parte que representaba.

Explicación del dolor fantasma

Este hallazgo ayuda a entender uno de los fenómenos más comunes y desconcertantes en personas amputadas: el dolor fantasma. Muchos pacientes describen sentir que la extremidad sigue allí, con sensaciones de calor, frío, presión o incluso dolor agudo.

La persistencia del mapa cerebral podría explicar por qué esas percepciones se mantienen. El cerebro continúa “reconociendo” la extremidad, aunque ya no esté, lo que genera una experiencia sensorial real para el paciente.

Implicaciones médicas y tecnológicas

Los resultados abren nuevas perspectivas para el desarrollo de prótesis avanzadas. Si las áreas cerebrales encargadas de controlar una extremidad siguen activas, podrían aprovecharse señales neuronales para diseñar dispositivos que respondan de manera más natural e intuitiva a las órdenes del usuario.

Este enfoque ofrece la posibilidad de mejorar la calidad de vida de millones de personas en el mundo que han sufrido amputaciones, ya sea por accidentes, enfermedades o conflictos bélicos. Además, plantea un nuevo horizonte para la neurociencia y la medicina de rehabilitación, al mostrar que el cerebro conserva una memoria corporal mucho más estable de lo que se creía.

Temas Relacionados

AmputacionesMapa corporalFunción cerebralDolor fantasmaNeurocienciaMedicina de rehabilitaciónmexico-noticias

Más Noticias

Activistas exigen justicia por caso de ‘Papayita’, hombre que murió en Torreón tras denunciar acoso de sus compañeros

Colectivos feministas pidieron que se investigue el caso y que la empresa para la que trabajaba asuma su responsabilidad

Activistas exigen justicia por caso

Sujetos armados emboscan comandancia municipal en Ciudad del Maíz, San Luis Potosí: hay un policía muerto

Los últimos reportes indican que los agresores usaron armas de grueso calibre para llevar a cabo la agresión cerca de las 05:00 horas del sábado 20 de septiembre

Sujetos armados emboscan comandancia municipal

Gobierno del Edomex buscaría que autobuses articulados recorran Periférico Norte hasta la CDMX

Sería 21.7 km de recorrido desde el municipio de Cuautitlán Izcalli hasta Toreo

Gobierno del Edomex buscaría que

Sheinbaum visita Chiapas, destaca lealtad a la 4T: “Nunca olvidaremos que somos parte del Movimiento de Transformación”

La mandataria destacó que su gobierno ha invertido 45 mil 939 mdp para apoyos sociales en la entidad

Sheinbaum visita Chiapas, destaca lealtad

¿Qué pasó en La Casa de los Famosos México la mañana de hoy 20 de septiembre?

Sigue minuto a minuto la transmisión 24/7 de Vix

¿Qué pasó en La Casa
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sujetos armados emboscan comandancia municipal

Sujetos armados emboscan comandancia municipal en Ciudad del Maíz, San Luis Potosí: hay un policía muerto

Violencia en Jalisco: una joven de 17 años y un joven de 21 fueron hallados sin vida

José Luis García Morales, funcionario de Pemex, desapareció en Veracruz y fue hallado sin vida 18 días después

Detienen a “El Chuki” o “El Chacal”, presunto líder de Los Tanzanios, en la colonia Doctores de la CDMX

Caen lideresas de “Los Bonitos” y sus secuaces tras operativo antiextorsión en Acolman, Edomex

ENTRETENIMIENTO

¿Qué pasó en La Casa

¿Qué pasó en La Casa de los Famosos México la mañana de hoy 20 de septiembre?

Shakira visita La Casa Azul de Frida Kahlo con sus hijos Sasha y Milan tras su último concierto en CDMX

Christian Nodal habla sobre supuesta ruptura con su padre y su preferencia por Pepe Aguilar: “Manejo una lealtad”

Emiliano Aguilar manda consejo a Ángela y Nodal tras ola de hate: “Cada vez que abren la boca algo malo pasa”

Premio Ariel 2025 en Puerto Vallarta: así podrás ver la ceremonia EN VIVO desde tu hogar

DEPORTES

Esfinge conquista la gloria y

Esfinge conquista la gloria y la máscara de El Valiente en el 92 aniversario del CMLL

Estados Unidos lidera la demanda de boletos para el Mundial 2026: en que lugar se encuentra México

Detienen a sujeto que robó balón decorativo del Mundial 2026 en Nuevo León

Asesinan a exjugador del Club León tras un ataque armado

Místico regresa con su tema de entrada de “Me Muero” y mantiene su máscara en el 92 Aniversario del CMLL