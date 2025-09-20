México

Carlos Rivera explota ante los chismes que circulan sobre él en redes sociales: “Muchas mentiras”

El cantante habló sin rodeos de los rumores que han acompañado su trayectoria musical

Por Jazmín González

Carlos Rivera estalla ante rumores
Carlos Rivera estalla ante rumores de su vida personal. Crédito: Cuartoscuro

Carlos Rivera ha desatado debate en redes sociales luego de que se publicara el fragmento de su participación en uno de los podcast, donde rompió el silencio sobre los rumores que han acompañado su carrera musical desde sus inicios en La Academia.

A lo largo de más de dos décadas de carrera, el intérprete de éxitos como “Te esperaba”, “Me muero” y “Recuérdame” ha consolidado una presencia internacional, participando en proyectos de Disney como actor de doblaje y lanzando discos que han alcanzado éxito comercial.

Sin embargo, la exposición mediática también lo ha convertido en blanco de rumores persistentes sobre su vida personal; principalmente, sobre su relación con Cynthia Rodríguez.

EFE/ Ana Báez
Carlos Rivera estalla ante los rumores que rodean su carrera artística

En el video difundido a través de TikTok, Carlos Rivera reconoció que la mayoría de las afirmaciones negativas que se publican sobre su vida no tienen fundamento.

Aunque la mayoría de los rumores son completamente falsos, señaló que hay situaciones en las que las críticas pueden tener algo de verdad, pero están descontextualizadas.

Como ejemplo, recordó un episodio en el que una mujer lo calificó de “sangrón” por negarse a cantar en una ocasión en la que no se sentía en condiciones óptimas para presentarse.

“El 90 por ciento de las cosas que se han dicho, a ver, de las cosas malas yo creo que el 98 por ciento de las cosas que se han publicado son mentira. Digo el 98 porque hubo un caso que una chava dijo que era un sangrón, no es que lo fuera, pero tuvo razón cuando dijo que yo no quería cantar ese día”, expresó.

Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)
En ese caso en específico, admitió que la crítica tenía cierta justificación, aunque insistió en que se trató de una excepción dentro de un mar de especulaciones infundadas: “Hay muchas mentiras en redes sociales. No acabaría de decirlas, son muchas. Ni para retomarlas”, sentenció.

Su relación con Cynthia Aparicio también ha sido blanco de chismes

Anteriormente, el cantante reveló en el programa “Desiguales” que, apenas dos días antes de su boda con Cynthia Rodríguez, se filtró información falsa sobre detalles de la ceremonia, lo que intensificó el acoso de la prensa y generó un ambiente de tensión.

Pero eso no ha sido todo, pues en declaraciones anteriores confesó que se ha difundido la información errónea de que mide 1,74 metros, cuando en realidad su estatura oficial es de 1,84 metros; dato que usa como ejemplo de la falta de rigor en plataformas no verificadas.

