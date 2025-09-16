México

Tren Interurbano México - Toluca tiene un avance del 98 por ciento, según SICT

El gobierno federal se comprometió a inaugurar la obra este 2025

Por Luz Coello

Avanza al 98% el Tren
Avanza al 98% el Tren Interurbano en su obra civil (SICT)

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) trabaja en la obra del Tren Interurbano México - Toluca. Por medio de un comunicado informaron que para este mes de septiembre el proyecto presenta avances importantes, pues el último tramo está prácticamente terminado.

Por medio de un comunicado oficial, la SICT precisó que el Tren Insurgente presenta un avance del 98% de su construcción. Cabe recordar que las maniobras se concentran en el tramo de Observatorio para conectarlo con Santa Fe, estación que actualmente ya opera.

"La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) del Gobierno de México informa que el Tren “El Insurgente” México-Toluca registra un avance del 98 por ciento en la obra civil“, publicaron.

Además, precisaron que actualmente “se realizan los trabajos necesarios para completar la operación de este en su tramo de Zinacantepec, en el Estado de México, al Metro Observatorio, en la Ciudad de México"

Cómo va la obra del Tren Interurbano México - Toluca

(Cortesía SNT Movilidad Urbana/ X
(Cortesía SNT Movilidad Urbana/ X @SntVTC)

Según con las autoridades, actualmente se tiene la vía férrea hasta la estación Observatorio, que permite la continuidad en la instalación de los subsistemas ferroviarios en la pista de rodamiento, “y se efectúa el montaje de vía, catenaria, canalizaciones, cableado de media y baja tensión, energía, señalización y sistemas de telecomunicaciones“, agregó el comunicado.

Por otra parte, en las estaciones de Santa Fe y Vasco de Quiroga se trabaja en las pruebas de equipamiento electromecánico, atención de detalles de arquitectura y urbanización de las vialidades de acceso, según con las autoridades.

Finalmente, en la estación Observatorio se labora en la instalación de la cubierta, cristales de fachada, armado de losas, equipos electromecánicos, eléctricos e hidrosanitarios al interior del complejo, así como en el desazolve de la Presa Tacubaya.

Así luce el interior de
Así luce el interior de la estación Vasco de Quiroga (Cortesía SNT Movilidad Urbana/ X @SntVTC)

¿Cuándo abre el Tren Interurbano México - Toluca?

A cuatro meses de la esperada apertura, la terminal Observatorio del Tren Interurbano México-Toluca exhibe avances notables en su construcción, mientras las autoridades mantienen el compromiso de concluir la obra antes de finalizar 2025. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) ha intensificado el ritmo de los trabajos para cumplir con la promesa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien aseguró que el proyecto estará listo para diciembre de este año.

En una conferencia de prensa reciente, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, explicó que sostiene reuniones periódicas con el equipo del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) para supervisar el avance de los trabajos. Brugada señaló que la construcción del Tren Interurbano representa el principal motivo de los retrasos en la entrega de ambos servicios.

