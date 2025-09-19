Sentencian a 7 años de prisión a Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit, por falsificación de documentos

El pasado martes Sandoval fue vinculado a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita por más de 156 millones de pesos. FOTO: CUARTOSCURO.COM

Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit, fue sentenciado a siete años de prisión tras acreditarse su responsabilidad en el proceso penal por el delito de falsificación de documentos en general, en su modalidad de uso de documento falso.

La Fiscalía General de Nayarit informó que un Juez dictó la sentencia este jueves 18 de septiembre, en el que las investigaciones lograron determinar que el sentenciado utilizó un documento apócrifo con el objetivo de apropiarse de un inmueble en el municipio de San Blas.

De acuerdo con los datos, este caso se centra en la apropiación de un terreno de 58 hectáreas con vocación agrícola y ganadera, en la que Sandoval falsificó la firma del propietario original y registró el predio a su nombre.

Además, se acusa que durante su gobierno accedió a tres predios adicionales al ser inscrito como ejidatario de Aután.

La investigación se realiza sobre presuntos actos de corrupción cometidos durante su administración al frente del gobierno de Nayarit entre 2011 y 2017 (FOTO: FB: Roberto Sandoval Castañeda)

Con este hecho, el exgobernador afectó el patrimonio de las víctimas y atentó contra la legalidad, por lo que se determinó su culpabilidad y posterior sentencia.

Además de la pena de prisión, a Sandoval se le impuso una multa de 70 Unidades de Medida y Actualización (UMA), además de la reparación del daño, cuyo monto será determinado en la etapa de ejecución.

La Fiscalía del Estado detalló que aún se encuentran dos procesos penales abiertos en contra del exgobernador: uno por delitos electorales por el caso del Programa de Seguro Alimentario (PROSA) y otro por ejercicio indebido de funciones en el manejo del Fondo de Inversión y Reinversión para la Creación y Apoyo de Empresas Sociales del Estado de Nayarit (FIRCAES).

Roberto Sandoval se encuentra en prisión preventiva justificada en el Cefereso Número 4 de Tepic, Nayarit. (FOTO: FB: Roberto Sandoval)

El pasado 9 de septiembre la Fiscalía Estatal confirmó que se emitió fallo condenatorio en contra del exgobernador por este delito, por lo que se esperaba que el día 11 del mismo mes se realizara la audiencia de individualización de sanción.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó este martes que Roberto Sandoval fue vinculado a proceso por segunda ocasión por su probable participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita por más de 156 millones de pesos.

Esto ocurrió luego de que un Juez de Control determinó el pasado 11 de septiembre vincularlo a proceso tras una audiencia que duró casi 48 horas, en la que se dio cumplimiento a una ejecutoria de amparo que el exgobernador obtuvo a su favor.

Dicho amparo ordenó que el Juez de Control repusiera la audiencia inicial, motivara y fundara su resolución.

Luego de que la FGR emitió sus argumentos para atribuirle a Sandoval su posible participación en la comisión del delito, el Juez de Control consideró que existían indicios razonables para procesarlo.

Con dos procesos pendientes, Roberto Sandoval permanecerá recluido en el Cefereso número 4, ubicado en Tepic, Nayarit, donde se encuentra desde el año 2021.