México

Procesan por segunda ocasión a Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit, por operaciones con recursos de procedencia ilícita

La Fiscalía General de la República lo acusa de realizar operaciones con recursos por más de 156 millones de pesos

Por Ale Huitron

(FOTO: FB: Roberto Sandoval)
(FOTO: FB: Roberto Sandoval)

Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit, fue vinculado a proceso por segunda ocasión por su probable participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita por más de 156 millones de pesos.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), un Juez de Control determinó este 11 de septiembre vincular a proceso al exgobernador tras una audiencia que duró casi 48 horas.

Esto debido a que se dio cumplimiento a una ejecutoria de amparo que Roberto Sandoval obtuvo a su favor, en el cual se ordenó que el Juez de Control repusiera la audiencia inicial, motivara y fundara su resolución.

Durante la audiencia, la FGR emitió sus argumentos para atribuirle al exgobernador su probable participación en la comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

“Tras escuchar los argumentos de la FGR, el Juez de Control consideró que existían indicios razonables para atribuirle al exgobernador de Nayarit la comisión del delito”, detalló la Fiscalía.

TEPIC, NAYARIT, 07JULIO2008.- La presidenta
TEPIC, NAYARIT, 07JULIO2008.- La presidenta del CEN del Partido Revolucionario Constitucional (PRI), Beatriz Paredes en conferencia de prensa tras conocer el virtual ganador de la contienda estatal para elegir presidentes municipales en esa entidad. FOTO: FRANCISCO MARTINEZ/CUARTOSCURO.COM

Roberto Sandoval continuará con la medida cautelar de prisión preventiva justificada por el tiempo que dure el proceso penal, por lo que permanecerá recluido en el Cefereso número 4 “El Rincón”, ubicado en Tepic, Nayarit.

Cabe recordar que el exgobernador también enfrentó otro proceso por corrupción, el cual se centró en el delito de falsificación de documentos.

La Fiscalía General del Estado de Nayarit confirmó que el pasado 9 de septiembre se emitió fallo condenatorio en contra del exgobernador por el delito antes mencionado, en su modalidad de uso de documento falso.

Estos procesos penales forman parte de una investigación en su contra por presuntos actos de corrupción cometidos durante su administración al frente del gobierno de Nayarit entre 2011 y 2017.

(FOTO: FB: FGE Nayarit)
(FOTO: FB: FGE Nayarit)

EEUU lo señaló por recibir sobornos del CJNG

En mayo de 2019, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a Roberto Sandoval, de conformidad con la Orden Ejecutiva 13818, por haber participado en actividades de corrupción, como la apropiación indebida de bienes estatales y la aceptación de sobornos de organizaciones criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La sanción también señala al exgobernador por haber recibido sobornos del Cártel de los Beltrán Leyva y de la organización liderada por Raúl Flores Hernández, quien mantenía negocios con “El Chapo” Guzmán y el CJNG.

La esposa de Roberto Sandoval
La esposa de Roberto Sandoval y sus dos hijos también fueron sancionados. (Foto: Departamento del Tesoro)

Tanto la esposa como dos hijos del exgobernador también fueron sancionados por EEUU al ser identificados como cómplices de Roberto Sandoval por mantener bienes ilícitos a su nombre.

Asimismo, cuatro entidades fueron designadas por ser de su propiedad o estar controladas por un miembro de su familia, entre las que se encontraban una carnicería, una tienda de ropa y accesorios y una fundación inmobiliaria.

En 2020, la Embajada y Consulados de Estados Unidos en México informó que tras las sanciones emitidas en su contra, tanto Roberto Sandoval como su esposa, hijos y familia inmediata no podrían recibir visas estadounidenses.

Roberto Sandovalexgobernador de Nayaritlavado de dinerorecursos procedencia ilícitaNarco en Méxicomexico-noticias

