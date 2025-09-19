México

Inicia Segundo Simulacro Nacional 2025: así se vive en México a 40 años del sismo de 1985 y 8 años de 2017

Este viernes se lleva a cabo el Segundo Simulacro Nacional 2025

Por Miguel Flores

Miles de personas acompañadas de
Miles de personas acompañadas de rescatistas participan este viernes en un simulacro de terremoto, en la Ciudad de México (México). EFE/ Isaac Esquivel

El Gobierno de México, a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), dio a conocer que, por primera vez, el Sistema de Alertamiento Masivo llegará a los celulares de 80 millones de usuarios y usuarias como parte del Segundo Simulacro Nacional 2025, que inició este viernes al medio día.

La coordinadora Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana,Laura Velázquez Alzúa, detalló que el Segundo Simulacro Nacional tendrá como hipótesis un sismo de magnitud 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán, con efectos enGuerrero, Jalisco, Ciudad de México (CDMX), Colima, Oaxaca, Morelos, Estado de México, Guanajuato, Puebla, Tlaxcala y Veracruz.

Por medio de redes sociales, usuarios compartieron la alerta que llegó a sus celulares, en los que se leía: “Alerta presidencial. 2025-09-19 12:00. ESTO ES UN SIMULACRO-Este es un mensaje para probar la funcionalidad del Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México como parte del Segundo Simulacro Nacional 2025″.

Cabe destacar que este viernes se cumplen 40 años del sismo del 19 de septiembre de 1985, y 8 del ocurrido en el 2017.

Las calles de la Ciudad de México y de otras partes del país se llenaron de personas que participaron en el simulacro.

Quienes viajaban en algún vagon del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, tuvieron que permanecer en el lugar hasta que personal les diera indicaciones, mientras que quienes se encontraban en los andenes, se replegaron a las paredes.

El simulacro se llevó a cabo en las 12 líneas del Metro de la CDMX.

Los conductores que viajaban en sus vehículos, tuvieron que detenerse, debido a que los peatones se resguardaron en las calles.

El Simulacro tuvo un escenario con afectaciones en varios estados, no solo en la Ciudad de México, que fueron: Michoacán, Guerrero, Jalisco, Colima, Oaxaca, Morelos, Estado de México, Guanajuato, Puebla, Tlaxcala y Veracruz.

En la capital mexicana, sobrevolaron helicópteros cóndores y se utilizaron las cámaras del C5 para realizar un paneo y hacer una primera evaluación oficial de los supuestos daños.

Se han mencionado siete pasos que son muy importantes en los simulacros, que son:

  • Cuidar a los menores
  • Ayudar a los adultos mayores
  • Asistir a personas con discapacidad
  • Proteger a mascotas
  • Cerrar llaves de agua, luz y gas
  • Tener una maleta o bolsa de vida, que contenga un silvato, agua embotellada, copia de documentos oficiales, duplicado de llaves
  • Participar en los simulacros para saber qué hacer en caso de un sismo real

Los edificios más importantes del Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX) fueron desalojados. Entre ellos: el Antiguo Edificio del Ayuntamiento, el Edificio de Gobierno de la Ciudad de México, la Catedral Metropolitana, el Gran Hotel de la Ciudad de México y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Su punto de reunión fue la Plancha del Zócalo Capitalino.

