México

Así se vivió el Segundo Simulacro Nacional 2025 en Tlatelolco a 40 años del sismo del 85

Vecinos y brigadistas se reunieron en plazas y espacios abiertos para recordar la tragedia y reforzar la cultura de prevención

Por Zurisaddai González

(Zurisaddai González/Infobae)
(Zurisaddai González/Infobae)

A las 12:00 en punto de este 19 de septiembre, el sonido inconfundible de la alerta sísmica recorrió la Plaza de las Tres Culturas, el Reloj Solar y las tres secciones de Tlatelolco.

En cuestión de segundos, los altavoces de la Unidad Habitacional se mezclaron con el zumbido de cientos de teléfonos que vibraron al mismo tiempo. Por primera vez, el mensaje del Segundo Simulacro Nacional 2025 llegó a los celulares de los vecinos: “Esto es un simulacro. Este es un mensaje para probar la funcionalidad del Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México como parte del Segundo Simulacro Nacional 2025”.

(Zurisaddai González/Infobae)
(Zurisaddai González/Infobae)

Los residentes comenzaron a salir de sus departamentos con la seriedad que la fecha impone. Familias completas, adultos mayores y jóvenes se dirigieron hacia los espacios abiertos designados como zonas seguras.

Minuto a minuto del ejercicio

El ejercicio representó un paso histórico: la puesta en marcha del sistema nacional de alertamiento por telefonía celular, diseñado para alcanzar a más de 80 millones de dispositivos en todo el país.

(Zurisaddai González/Infobae)
(Zurisaddai González/Infobae)

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), “no se requiere que el teléfono cuente con saldo, internet o aplicaciones especiales para sonar durante el simulacro; basta la señal celular y la activación de las alertas en el propio equipo”.

En esta ocasión, el escenario simulado contempló un sismo de magnitud 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán.

(Zurisaddai González/Infobae)
(Zurisaddai González/Infobae)

¿Por qué cada 19 de septiembre suena la alerta?

La fecha no es casual. Cada año, el país recuerda los terremotos del 19 de septiembre de 1985 y 2017, dos eventos que marcaron a generaciones enteras. Este 2025 se cumplen 40 años del sismo que dejó miles de víctimas y dio origen a una de las mayores movilizaciones civiles de la historia mexicana.

(Zurisaddai González/Infobae)
(Zurisaddai González/Infobae)

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) insiste en que el objetivo de estos ejercicios es “mantener la calma, interrumpir actividades, desconectar fuentes de gas y electricidad, y dirigirse rápidamente, pero sin correr, empujar o gritar, hacia los puntos de reunión”.

Mientras la alerta se apagaba y los celulares enmudecían, los vecinos de Tlatelolco regresaron a sus hogares con la certeza de que la prevención y la memoria siguen siendo las mejores herramientas frente a un país sísmico.

(Zurisaddai González/Infobae)
(Zurisaddai González/Infobae)

