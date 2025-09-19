México

Realizan misa en memorial de Colegio Rébsamen en honor a víctimas del 19-S

Los familiares de las 26 estudiantes, maestras y trabajadoras del colegio se reunieron en el memorial

Por Fernanda López-Castro

Guardar
Se llevará a cabo una
Se llevará a cabo una misa en el memorial del Colegio Rébsamen por el sismo ocurrido hace 8 años. Crédito: Cuartoscuro.

Familiares y amigos de las 26 estudiantes, maestras y trabajadoras que fallecieron en el Colegio Enrique Rébsamen, durante el sismo del 19 de septiembre del 2017, realizaron esta mañana una misa conmemorativa a ocho años de la tragedia.

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

Colegio Enrique RébsamenCDMX19 de septiembreTerremoto México 1985mexico-noticias

Más Noticias

Testimonios del 85: Rebeca Orozco recuerda los cinco días que pasó bajo los escombros del Edificio Nuevo León en Tlatelolco

La mujer remomoró que estuvo bajo los escombros por cinco días antes de ser rescatada

Testimonios del 85: Rebeca Orozco

¿Le hizo el feo? Galilea Montijo revela que Leonardo DiCaprio no quiso tomarse una foto con ella: “Me partió el corazón”

La estrella de Hollywood visitó la Ciudad de México junto a Benicio del Toro para promocionar su nueva película ‘Una batalla tras otra’

¿Le hizo el feo? Galilea

Así fue la vez que una actriz de cine para adultos se volvió viral durante un sismo en CDMX: “Si voy a morir, voy a morir feliz” | Video

Gia Kush impactó a miles al grabarse en pleno temblor mientras la alerta sísmica sonaba en la capital mexicana

Así fue la vez que

Cómo se usarán las ganancias del sorteo del 15 de septiembre para apoyo consular a mexicanos en EEUU

La SRE informó sobre los recursos del sorteo 303 de la Lotería Nacional, realizado en honor a los migrantes mexicanos

Cómo se usarán las ganancias

Garitas de Tijuana: cuál es el tiempo de espera para cruzar la frontera este 19 de septiembre

A través de las tres garitas que se ubican en el municipio fronterizo se puede cruzar de forma terrestre a territorio estadounidense, particularmente a San Diego, California

Garitas de Tijuana: cuál es
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen 5 hombres, incluidos 2

Caen 5 hombres, incluidos 2 menores de edad, con armas largas en operativo en Culiacán

Sheinbaum confirma acuerdo de seguridad con Canadá para combatir a cárteles y tráfico de drogas en ambos países

Investigación por huachicol fiscal en la Marina no incluye temas de ingreso ilegal de armas en México, aclara Sheinbaum

Olga Sosa Ruiz y Vector Casa de Bolsa: un vínculo que genera sospechas en Tamaulipas de posible huachicol fiscal

Diputada señalada por la OFAC dio contratos a empresario con supuestos nexos con el Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 19 de septiembre: Guana o Aldo de Nigris vs Abelito por la salvación

¿Le hizo el feo? Galilea Montijo revela que Leonardo DiCaprio no quiso tomarse una foto con ella: “Me partió el corazón”

Conductores de Ventaneando lanzan fuerte advertencia a Susana Zabaleta tras ataques de Ricardo Pérez contra la prensa

Carlos Salinas de Gortari rompe el silencio en la serie documental ‘PRI: Crónica del Fin’: cuándo y dónde verla

Mujer desata controversia tras afirmar que Christian Nodal ‘no le quitó la mirada’ en un concierto; muestra pruebas

DEPORTES

Team Hawlucha vs Team Machamp:

Team Hawlucha vs Team Machamp: conoce la cartelera del evento entre CMLL & Pokémon en la Arena México

19 de septiembre: a 8 años del sismo que unió al deporte mexicano ante la tragedia

Por qué Anthony Martial no llegó a Pumas y firmó con Rayados

Este es el diseño especial de playeras que usará Cruz Azul para su partido ante Juárez

Leyenda del boxeo mexicano lanza crítica a Canelo Álvarez tras perder contra Crawford: “Le faltó entrar a pelear”