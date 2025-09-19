Realizan misa en memorial de Colegio Rébsamen en honor a víctimas del 19-S

Familiares y amigos de las 26 estudiantes, maestras y trabajadoras que fallecieron en el Colegio Enrique Rébsamen, durante el sismo del 19 de septiembre del 2017, realizaron esta mañana una misa conmemorativa a ocho años de la tragedia.
Información en desarrollo...
Más Noticias
Testimonios del 85: Rebeca Orozco recuerda los cinco días que pasó bajo los escombros del Edificio Nuevo León en Tlatelolco
La mujer remomoró que estuvo bajo los escombros por cinco días antes de ser rescatada
¿Le hizo el feo? Galilea Montijo revela que Leonardo DiCaprio no quiso tomarse una foto con ella: “Me partió el corazón”
La estrella de Hollywood visitó la Ciudad de México junto a Benicio del Toro para promocionar su nueva película ‘Una batalla tras otra’
Así fue la vez que una actriz de cine para adultos se volvió viral durante un sismo en CDMX: “Si voy a morir, voy a morir feliz” | Video
Gia Kush impactó a miles al grabarse en pleno temblor mientras la alerta sísmica sonaba en la capital mexicana
Cómo se usarán las ganancias del sorteo del 15 de septiembre para apoyo consular a mexicanos en EEUU
La SRE informó sobre los recursos del sorteo 303 de la Lotería Nacional, realizado en honor a los migrantes mexicanos
Garitas de Tijuana: cuál es el tiempo de espera para cruzar la frontera este 19 de septiembre
A través de las tres garitas que se ubican en el municipio fronterizo se puede cruzar de forma terrestre a territorio estadounidense, particularmente a San Diego, California
MÁS NOTICIAS