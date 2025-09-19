Realizan misa en memorial de Colegio Rébsamen en honor a víctimas del 19-S

Familiares y amigos de las 26 estudiantes, maestras y trabajadoras que fallecieron en el Colegio Enrique Rébsamen, durante el sismo del 19 de septiembre del 2017, realizaron esta mañana una misa conmemorativa a ocho años de la tragedia.

Más Noticias

Testimonios del 85: Rebeca Orozco recuerda los cinco días que pasó bajo los escombros del Edificio Nuevo León en Tlatelolco La mujer remomoró que estuvo bajo los escombros por cinco días antes de ser rescatada

¿Le hizo el feo? Galilea Montijo revela que Leonardo DiCaprio no quiso tomarse una foto con ella: “Me partió el corazón” La estrella de Hollywood visitó la Ciudad de México junto a Benicio del Toro para promocionar su nueva película ‘Una batalla tras otra’

Así fue la vez que una actriz de cine para adultos se volvió viral durante un sismo en CDMX: “Si voy a morir, voy a morir feliz” | Video Gia Kush impactó a miles al grabarse en pleno temblor mientras la alerta sísmica sonaba en la capital mexicana

Cómo se usarán las ganancias del sorteo del 15 de septiembre para apoyo consular a mexicanos en EEUU La SRE informó sobre los recursos del sorteo 303 de la Lotería Nacional, realizado en honor a los migrantes mexicanos