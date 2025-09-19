México

Hospital de Texas reporta estable a Jazlyn, la bebé herida en la explosión de Iztapalapa

La menor de edad se viralizó junto con su abuela cuando la protegió con su cuerpo

Por Mariana L. Martínez

FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM
FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM

Jazlyn Azulet es la bebé de dos años que resultó herida en la explosión bajo el Puente de La Concordia en Iztapalapa, la menor fue trasladada hacia el Shriners Hospital for Children el 16 de septiembre y tras ser intervenida, ya se reporta como crítica-estable.

La menor de edad está recibiendo atención médica en Texas y el procedimiento más reciente que le fue realizado fue la extubación, eso significa que ya puede respirar sin ventilación mecánica, cabe señalar que la Jazlyn tenía heridas por aspiración de humo y otros contaminantes.

La pequeña Jazlyn de dos años, trasladada al hospital Shriners for Children en Galveston, Texas, ya fue extubada y continúa siendo reportada como crítica- estable.

La menor de edad está
La menor de edad está en un hospital de Texas. CRÉDITO: X/michouymau

“Jazlyn, quien sufrió quemaduras en el 25% de su superficie corporal, se encuentra acompañada por su mamá, la Sra. Jazmin. Estaremos compartiendo cualquier importante con relación al estado de Jazlyn. información”, se pudo leer de parte de la Fundación Michou y Mau para niños quemados.

Fallece Alicia Matías Teodoro, la abuela que salvó a su nieta

Alicia Matías Teodoro, reconocida por salvar a su nieta durante la explosión en el Puente de la Concordia, falleció la noche del 12 de septiembre en el Hospital Magdalena de las Salinas. La mujer, de 49 años, trabajaba como checadora de ruta de transporte público en la zona donde ocurrió el accidente.

Según se ha publicado en
Según se ha publicado en redes, este fue la última foto de la señora junto a su nieta, compartida momentos antes del trágico accidente. Foto: (Redes Sociales)

Durante la tragedia ocurrida el 10 de septiembre, Alicia protegió a su nieta Azuleth, de dos años, cubriéndola con su cuerpo tras la explosión de una pipa de gas bajo el puente en Iztapalapa. Ambas sufrieron quemaduras graves: Alicia presentó lesiones en el 98% de su cuerpo y la menor en el 60%. La imagen de Alicia, gravemente herida y acompañada por el policía Sergio Ángel Soriano, recorrió redes sociales y generó muestras de solidaridad.

