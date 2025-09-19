El terremoto de 1985 en la memoria: series y películas que honran a la Ciudad de México a 40 años de la tragedia

EFE/ Prime Video /SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Este viernes se cumplen cuatro décadas del terremoto de 1985, uno de los episodios más marcados por el dolor y la solidaridad en la historia de la Ciudad de México. Aquel 19 de septiembre, un sismo de magnitud 8.1 y minuto y medio de duración cambió para siempre la vida de la capital, dejando alrededor de 10 mil personas fallecidas y miles de historias de pérdida, valentía y reconstrucción. El impacto social de aquel desastre ha trascendido generaciones y también ha quedado plasmado en la pantalla, donde distintas producciones han explorado el evento y sus consecuencias desde miradas múltiples.

Para quienes buscan revivir o comprender la magnitud humana del sismo, existe una variedad de series y películas que abordan lo ocurrido aquel año y el espíritu de resiliencia que surgió en la ciudad.

Series que recuperan la historia y las voces del terremoto

Esta imagen difundida por Prime Video muestra a Fernando Peña en una escena de la serie "Cada minuto cuenta". (Prime Video via AP)

Entre las producciones más recientes destaca Cada minuto cuenta (2024), dirigida por Jorge Michel Grau y protagonizada por Osvaldo Benavides. La serie narra el drama de Ángel Zambrano, un médico atrapado bajo los escombros a raíz del temblor, a 24 horas de ocurrido el desastre.

A través de diez capítulos, la historia expone no sólo el drama individual, sino la solidaridad organizativa y el riesgo latente provocado por réplicas que amenazan la vida de los rescatistas y sobrevivientes. Disponible en Prime Video, la serie ofrece una visión coral e intensa sobre el miedo, la esperanza y la urgencia de salvar vidas.

De nuevo en pie ( TV Azteca / Genoveva Martínez)

Otra serie que invita a la reflexión es la producida por TV Azteca, De nuevo en pie (2005), enfocada en el impacto del sismo en cinco familias diferentes. Cada episodio retrata el modo en que la tragedia forjó lazos de empatía inquebrantables entre quienes lo perdieron casi todo.

Esta producción puede verse de manera gratuita en YouTube, permitiendo un acceso amplio a la memoria colectiva y propiciando el recuerdo de la fuerza con que la sociedad mexicana enfrentó el duelo.

¿Qué onda con los 80? Archivos de México. (ViX)

Una mirada más documental es la de ¿Qué onda con los 80? Archivos de México (2024), dirigida por María José Cuevas. Esta miniserie utiliza imágenes de archivo inéditas para mostrar cómo se vivió no solo el terremoto, sino una década completa definida por los desafíos naturales y políticos. A través del material rescatado, el espectador puede reconstruir atmósferas y emociones, capturando la crudeza y la grandeza de quienes enfrentaron una catástrofe sin precedentes. La serie está disponible en ViX.

Películas inspiradas en el sismo de 1985

MÉXICO, D.F., 17SEPTIEMBRE2015.- El sábado se cumplen 30 años de aquel jueves 19 de Septiembre de 1985 en el que a las 7:19 horas se registró en la Ciudad de México un temblor de 8.1 grados de intensidad en la escala de Richter que dejó varios miles de muertos y heridos. También miles de estructuras quedaron parcial o totalmente dañadas y destruidas por el fenómeno que tuvo una duración de dos minutos y cuyo epicentro se registró en el océano Pacífico cerca de la desmbocadura del Río Balsas en la costa de Michoacán. FOTO: ARCHIVO / PEDRO VALTIERRA / CUARTOSCURO.COM

7:19 la hora del temblor (2016), de Jorge Michel Grau, es uno de los relatos más poderosos sobre la angustia generada por el movimiento telúrico. Con las actuaciones de Héctor Bonilla y Demián Bichir, la película sitúa al espectador entre los escombros de un edificio, donde dos personajes con historias y visiones de vida opuestas deben colaborar si quieren sobrevivir. La tensión se hace palpable en cada minuto y resulta un homenaje rendido a quienes quedaron atrapados aquel 19 de septiembre. Esta obra se encuentra en Prime Video.

El Día de la Unión, de Kuno Becker (captura de pantalla: Youtube/Videocine)

Otra visión sobre el desastre es la que presenta El día de la unión (2018), protagonizada por Kuno Becker. Situada en las calles cercanas al Hotel Regis, destruidas por el sismo, sigue a Javier, un taxista, que presencia la destrucción mientras organizaciones ciudadanas y equipos de rescatistas surgen de entre el caos. El largometraje pone énfasis en la humanidad, la cooperación espontánea y el nacimiento de las brigadas populares que se convirtieron en símbolo nacional. Puede verse en Apple TV+.

MÉXICO, D.F., 18SEPTIEMBRE2011.- El 19 de septiembre de 1985, un minuto y medio bastó para que los capitalinos descubrieran las condiciones en que se encontraban las construcciones del Distrito Federal, entidad que resultó más afectada por el terremoto. FOTO: PEDRO VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM

Finalmente, Trágico terremoto en México (1987), dirigida por Francisco Guerrero, aborda la dimensión personal de la catástrofe. Patricia, madre soltera, da a luz en un hospital justo cuando ocurre el temblor y queda sepultada con su bebé bajo los escombros. Desde este drama íntimo, el filme entreteje historias de supervivencia y transformación, reflejando los cambios irreversibles en quienes vivieron el desastre. El filme está disponible tanto en Prime Video como en Netflix.

Recordar para no olvidar

Las producciones que han recuperado el terremoto de 1985 van más allá de la reconstrucción histórica; contribuyen a honrar a las víctimas y a quienes convirtieron la adversidad en una lección de solidaridad. Cuatro décadas después, ver estas historias es también un gesto de memoria y de respeto hacia una ciudad que nunca dejó de levantarse.