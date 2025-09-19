México

Cinco estilos de flequillo para rejuvenecer y lucir durante el otoño

Estas son algunas opciones versátiles y prácticas que te harán lucir espectacular en la próxima temporada del año

Por Miriam Estrella

Los peinados y cortes de cabello forman parte de la personalidad de hombres y mujeres. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los peinados son una forma de expresión que define parte de la apariencia y de la personalidad de hombres y mujeres. Existe una infinidad de opciones versátiles y prácticas que se adaptan a la forma del rostro, al tipo y largo del cabello al igual que al volumen del mismo.

El peinado es un elemento muy importante del estilo, pero lo que termina por aportar el toque final es el flequillo. Estos tienen el poder de enmarcar el rostro y resaltar los gestos o de suavizar, de acuerdo al corte, forma y estilo.

La revista Glamour define al flequillo como “ese detalle capilar capaz de transformar por completo una imagen: suaviza los rasgos, enmarca la mirada y aporta un aire fresco o incluso misterioso. Pero, como todo truco de estilo, no existe una fórmula universal. Elegir el flequillo ideal depende, en gran medida, de la forma del rostro”.

Hay múltiples peinados con flequillos que se han popularizado, incluso desde hace varias décadas. Algunos de estos estilos se han convertido en grandes e icónicos clásicos que con el paso del tiempo, se han ido adaptando a la época moderna sin perder su esencia, combinando lo mejor de la moda del pasado con las tendencias actuales.

Ideas de peinados con flequillo

Existe una gran variedad de flequillos que se pueden combinar con peinados clásicos o modernos.

El portal web de L’Oréal Paris ha dado las mejores recomendaciones de peinados con flequillos, ideales para portar y estar a la moda actual.

  • Flequillo recto estilo cleo

Este estilo lo definen como el perfecto para los rostros redondos “si tienes el rostro redondeado u ovalado este corte es ideal para quitarte unos años de encima. Su único ‘pero’, que debes llevarlo peinado, tupido, muy liso y cortártelo cada poco para evitar que se te meta en los ojos”.

  • Flequillo birkin

Sin duda alguna este flequillo marcó un antes y un después dentro de la moda, el look fue popularizado por la icónica actriz y cantante Jane Birkin. Consta de una caída natural y sencilla que se muestra fresco pero adecuado para cualquier ocasión.

  • Flequillo baby bang

Este es uno de los más cortos de la lista, su altura va aproximadamente a la mitad de la frente, exactamente que quede arriba de las cejas. Es perfecto para rostros alargados u ovalados.

  • Flequillo ladeado

L’Oréal Paris menciona que este es “para los rostros alargados que favorece tanto a los cortes tipo pixie como a las melenas infinitas”. Una opción práctica que brinda movimiento y elegancia por su forma.

  • Flequillo largo tipo cortina

Si quieres enmarcar tu rostro y portar un cambio sutil, pero notorio esta es la alternativa ideal.

El flequillo como un estilo definido

El flequillo es uno de los cambios que pueden ser sutiles o más atrevidos para un cambio de look.

Existen muchos tipos de flequillo y estos se pueden adaptar a cada forma del rostro, haciéndolos más favorecedores y estéticos. Si quieres saber qué tipo de flequillo va mejor contigo, lo ideal es consultar a un profesional de la belleza que pueda recomendarte el que mejor se adapta a tu rostro y estilo.

Para lucir un flequillo en forma y radiante es importante mantenerlo en orden, hay algunas recomendaciones que se pueden seguir ya sea en casa o en el salón de belleza pidiéndolas al estilista. Por ejemplo “si tu flequillo se pone graso fácilmente, no te lo toques si no es necesario. Además, como tu flequillo está en constante contacto con tu frente, aplica productos sin efecto graso para tu piel. Trabaja tu flequillo de manera ligeramente abombada en el día a día para que no entre en contacto directo con tu frente” mencionan expertos de Jean Louis David, una cadena de salones de belleza para la revista Elle.

Traes un estilo diferente permite innovar, cambiar y sentir un cambio dentro de la personalidad y de la apariencia física, esto puede ir desde lo más sutil hasta lo más destacado. Siempre a la vanguardia, combinando looks clásicos y modernos que se adaptan a las nuevas tendencias.

