CFE 2025: Así puedes reclamar si tus aparatos eléctricos resultan dañados por fallas en el suministro

Por fallas en el servicio que afecte los aparatos electrodomésticos, los usuarios pueden meter reclamo de pago a Comisión Federal de Electricidad (Foto: CFE)

Cuando ocurre una falla en el suministro de energía eléctrica, los daños a electrodomésticos y equipos electrónicos pueden representar un gasto considerable para las familias.

Sin embargo, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cuenta con un procedimiento gratuito para que los usuarios afectados soliciten una compensación o reparación, siempre que el desperfecto sea imputable a la empresa.

De acuerdo con la CFE, cualquier cliente que haya sufrido daños en aparatos eléctricos, electrodomésticos u otros bienes debido a variaciones en el servicio puede iniciar un trámite sencillo y sin costo.

La reclamación debe realizarse en un plazo máximo de 15 días hábiles posteriores al incidente, indicando la fecha y hora aproximada de la falla.

Requisitos para solicitar el pago de daños

Un rayo provocó el incendio de la subestación en Monterrey (X/ @revistacodigo21)

Para registrar la solicitud, los usuarios deben cumplir con ciertos requisitos básicos:

Contar con un contrato vigente de suministro con CFE Suministrador de Servicios Básicos.

Tener los pagos de recibos al corriente.

Presentar original y copia de una identificación oficial del titular del servicio.

En caso de representación por un tercero, se debe entregar carta poder simple o notariada y copia de las identificaciones de ambas partes.

Presentar un escrito libre en el que se describan los daños y las circunstancias de la falla.

Acreditar la propiedad del inmueble o, en su caso, el uso del mismo mediante contrato de arrendamiento o compraventa.

Llenar en el Centro de Atención a Clientes el “formato solicitud de reclamación por daños en aparatos eléctricos u otros bienes”.

Dónde y cómo realizar el trámite

El trámite de queja se debe hacer en las oficinas de la CFE más cercana a tu domicilio

El procedimiento únicamente se lleva a cabo en ventanilla, dentro de los Centros de Atención a Clientes de la CFE. No está disponible en línea ni por otros canales.

El trámite no tiene ningún costo y la Comisión cuenta con un plazo máximo de 10 días hábiles para emitir una resolución sobre la solicitud presentada.

Seguimiento y resolución

El cliente puede dar seguimiento a su caso llamando al número 071 o acudiendo nuevamente a un Centro de Atención a Clientes. Cabe destacar que el pago o reparación por daños estará sujeto a la resolución final del trámite, es decir, no todas las solicitudes son aprobadas automáticamente.

Con este mecanismo, la CFE busca brindar certidumbre a los usuarios afectados y garantizar que los desperfectos causados por fallas en el servicio eléctrico puedan ser compensados de manera justa.