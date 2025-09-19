Batman Day en CDMX: sedes, actividades, horarios y dónde será el encendido de la ‘Batiseñal’. (Infobae México)

El Caballero de la Noche regresa para tomar la Ciudad de México durante el Batman Day 2025, una celebración que cada septiembre reúne a miles de seguidores del icónico héroe de Gotham. Esta festividad internacional nació para conmemorar el impacto de Batman en la cultura pop y reunir a fanáticos de todas las edades en torno a eventos, proyecciones y actividades interactivas.

Este año, la CDMX se transformará en “Gotham” por una noche, con una agenda repleta de experiencias, desde proyecciones de películas y competencias de cosplay hasta el esperado encendido de la ‘Batiseñal’ en una de las sedes más emblemáticas.

¿Por qué se celebra el Batman Day?

La tradición del Batman Day comenzó en la Comic-Con de San Diego al festejar el 75 aniversario del debut del personaje creado por Bob Kane y Bill Finger. El evento fue tan exitoso que DC Comics decidió institucionalizar el festejo a nivel mundial, eligiendo el tercer sábado de septiembre para que cada año los fans celebren juntos la leyenda de Bruce Wayne.

En 2025, el sábado 20 de septiembre será la fecha señalada para que Ciudad de México se convierta en el epicentro latinoamericano de homenaje al superhéroe.

Actividades y sedes para celebrar el Batman Day 2025 en CDMX

Maratón cinematográfico

La agenda inicia desde el viernes 19 de septiembre, cuando el Centro Cultural Jaime Torres Bodet, en el auditorio Ing. Alejo Peralta del IPN, será sede de un maratón especial con la trilogía de Christopher Nolan.

A partir de las 12:00 horas, los fans podrán revivir Batman Inicia, El Caballero de la Noche y El Caballero de la Noche Asciende, consideradas como las películas más influyentes del personaje en las últimas décadas.

Liverpool Gaming Fest

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, de TT Games.

El 20 de septiembre, Liverpool Gaming Fest instala su base en Expo Banamex y se convierte en el punto de encuentro para quienes quieran sumergirse todavía más en el universo Batman.

Habrá zonas de cosplay, freeplay con videojuegos modernos y retro, torneos de eSports, exhibiciones, venta de mercancía oficial y encuentros con influencers y personalidades invitadas; además de talleres y dinámicas diseñadas para familias y coleccionistas.

Cómics gratis

(DC Comics)

Como parte de un esfuerzo conjunto con DC Comics, los asistentes a tiendas seleccionadas podrán obtener cuatro cómics gratuitos especialmente publicados para el Batman Day 2025.

Destacan los títulos Batman Absolute #1, Batman and Robin: Year 1 #1, Batman: Year 2 #1 y Batman: Gotham Sampler #1, cada uno con arte y narrativa renovadas que expanden la figura del héroe.

Batman para toda la familia en televisión y streaming

Batman. Ben Affleck. DC. (Warner Bros.)

La programación no se limita a actividades presenciales: Warner Channel, a partir de las 9:00 horas, tendrá un maratón con películas como Batman Vs Superman – El Origen de la Justicia, Batman – El Caballero de la Noche Asciende y Batman (2022).

Adult Swim transmitirá animaciones como Batman Año Uno y las dos partes de El Caballero Oscuro desde las 19:33. Para los más pequeños, Cartoon Network, Cartoonito y Discovery Kids han preparado transmisiones especiales de LEGO Batman, Scooby-Doo & Batman: Los Valientes y Audaces y episodios temáticos de Jóvenes Titanes GO! y Batwheels.

Los usuarios de HBO Max podrán disfrutar de un catálogo dedicado con películas, series y animaciones, desde clásicos como Batman: La Serie Animada hasta producciones más recientes.

Batman Night Run

La fiesta se extiende más allá de la pantalla y los auditorios: México, Brasil y Chile serán parte de la Batman Night Run, una carrera nocturna que reúne a fanáticos de todas las edades para recorrer las calles bajo la insignia del murciélago. Una propuesta que combina deporte, convivencia y pasión por el superhéroe.

Dónde y cuándo será el encendido de la ‘Batiseñal’ en CDMX

FOTO DE ARCHIVO. Imagen referencial de una "batiseñal" proyectada en un edificio por la noche, en Ciudad de México, México. 21 de septiembre de 2019. REUTERS/Henry Romero

Uno de los momentos más esperados será el encendido de la famosa ‘Batiseñal’, que promete regalar una postal inolvidable a los fans. Este año, el encendido será parte del Liverpool Gaming Fest 2025 y tendrá lugar en la Expo Banamex (Avenida del Conscripto, Lomas de Sotelo), donde la luz emblemática iluminará el cielo capitalino desde las 20:00 horas del sábado 20 de septiembre.

Los asistentes podrán disfrutar además de un Booth dedicado al Caballero Oscuro, ideal para tomarse fotos y adentrarse en la atmósfera de Gotham.

Batman Day 2025 será más que un homenaje; representa la vigencia de un personaje que sigue cautivando generación tras generación. Desde la nostalgia de la trilogía de Nolan hasta las nuevas propuestas animadas y la experiencia de ver la ‘Batiseñal’ conquistar el cielo capitalino, la Ciudad de México se convertirá en Gotham durante un fin de semana repleto de emoción, comunidad y cultura pop.