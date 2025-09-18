Sheinbaum y Carney intercambian regalos alusivos al Mundial 2026

Previo a la discusión de la asociación estratégica entre México y Canadá en el marco de la revisión del T-MEC, la presidenta Claudia Sheinbaum y el primer ministro, Mark Carney, intercambiaron regalos como símbolo de la valiosa relación de amistad y cooperación entre ambos países.

Las imágenes difundiadas a través del gobierno mexicano muestran a ambos jefes de Estado en el despacho de Sheinbaum.

Además de tener en puerta la revisión del Tratado de Libre Comercio, México y Canadá, junto a Estados Unidos, serán anfitriones de la Copa Mundial Fifa 2026.

La mandataria mexicana entregó un huipil y un alebrije, mientras que el premier candiense le obsequió un rompevientos de la selección y un balón de la misma marca que patrocina el Mundial de 2026.

La presidenta de México, @Claudiashein, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, intercambian presentes como símbolo de la valiosa relación de amistad y cooperación entre ambos países. pic.twitter.com/cIHfZsqSM7 — Gobierno de México (@GobiernoMX) September 18, 2025