Sheinbaum acusa campaña de calumnias por versiones de amparos a los hijos de López Obrador

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó como una “campaña de calumnias” las recientes versiones que apuntan a Gonzalo y Andrés Manuel López Beltrán, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, habrían promovido una serie de amparos para evitar órdenes de aprehensión ―junto con 14 personas más― ante el Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Zacatecas, y promovido, supuestamente, por el abogado Juan Francisco Rodríguez Smith McDonald.
Al ser cuestionada por estos hechos, Sheinbaum Pardo también negó las acciones legales y, en la misma línea, apoyó el deslinde de los hijos del expresidente AMLO mediante cartas y explicaciones difundidas en redes sociales:
Información en desarrollo...
