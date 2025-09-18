México

Sheinbaum acusa campaña de calumnias por versiones de amparos a los hijos de López Obrador

La presidenta señaló que se debe conocer “quién promovió estos recursos” después de que el presunto abogado se deslindó de todos los documentos difundidos el pasado 17 de septiembre

Por Diego Mendoza López

Guardar
La presidenta durante la conferencia
La presidenta durante la conferencia matutina de este miércoles. (Crédito: Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó como una “campaña de calumnias” las recientes versiones que apuntan a Gonzalo y Andrés Manuel López Beltrán, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, habrían promovido una serie de amparos para evitar órdenes de aprehensión ―junto con 14 personas más― ante el Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Zacatecas, y promovido, supuestamente, por el abogado Juan Francisco Rodríguez Smith McDonald.

Al ser cuestionada por estos hechos, Sheinbaum Pardo también negó las acciones legales y, en la misma línea, apoyó el deslinde de los hijos del expresidente AMLO mediante cartas y explicaciones difundidas en redes sociales:

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumLa Mañanera del PuebloGobierno de MéxicoAmparosHuachicol fiscalAndrés Manuel López BeltránGonzalo López BeltránJuan Francisco Rodríguez Smith McDonaldRafael Caro QuinteroNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

La mañanera de hoy 18 de septiembre | En vivo

Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre diversos temas y respondió preguntas de la prensa

La mañanera de hoy 18

Cuál es el precio del dólar en México previo a reunión de Sheinbaum con el primer ministro de Canadá

El tipo de cambio respondió a los movimientos económicos en Estados Unidos y a la agenda política en México

Cuál es el precio del

Reportan posible artefacto explosivo en edificios de la Facultad de Economía de la UNAM, interviene la SSC

Las clases en esta Facultad ya fueron suspendidas con el objetivo de realizar una inspección minuciosa en las instalaciones

Reportan posible artefacto explosivo en

Gobierno de Sheinbaum inicia construcción del tren de pasajeros Querétaro-Irapuato, estas serán las estaciones

La ruta será de 30.3 kilómetros y estará conformada por seis estaciones

Gobierno de Sheinbaum inicia construcción

“Si no les nace...”: Luis Torres justifica a concursantes que no abrazaron a Fátima Bosch en Miss Universo México 2025

El reconocido maquillista fue contundente con su opinión

“Si no les nace...”: Luis
MÁS NOTICIAS

NARCO

UIF y OFAC congelan activos

UIF y OFAC congelan activos de 22 objetivos ligados a lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

Sheinbaum aclara que Harfuch no gestionó expulsión de Hernán Bermúdez Requena de Paraguay

Sinaloa supera los 2 mil homicidios en un año de violencia, secretario de Seguridad pide perseverancia ante la crisis

Detienen a cuatro presuntos integrantes del CJNG en Edomex

“Escupieron en el uniforme, traicionaron a la institución”: Marina admite corrupción y huachicol fiscal podría impactar en EEUU

ENTRETENIMIENTO

“Si no les nace...”: Luis

“Si no les nace...”: Luis Torres justifica a concursantes que no abrazaron a Fátima Bosch en Miss Universo México 2025

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 18 de septiembre: ellos son los 4 nominados de la semana

Quién es el octavo eliminado de La Casa de los Famosos México, según encuesta

Acusan a fans de Ángela Aguilar de copiar el proyecto de carteles para Cazzu: “Por favor, somos tres, ni al caso”

“Envidiosa”: Osmel Sousa, asesor de Miss Universo, reprende a Camila Canto de Puebla tras negar triunfo de Fátima Bosch

DEPORTES

Julio César Chávez Jr. graba

Julio César Chávez Jr. graba documental de su vida en medio de investigación por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa

Las Chivas y los Tigres no se hacen daño y terminan empatados sin goles, el Rebaño falló un penal en la segunda parte

Quién es el conductor de ESPN que podría dejar el canal para llegar a Televisa y TUDN

Nicolás Larcamón aclara quién será el delantero titular en Cruz Azul para el duelo de la jornada 9 contra Juárez

Papá de David Benavidez reacciona a la derrota de Canelo Álvarez frente a Crawford: “Quedé muy sorprendido”