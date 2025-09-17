México

¿Habrá clases este viernes 19 de septiembre? La SEP responde

La reciente suspensión de actividades académicas ocurrió el pasado martes 16 del presente mes, debido al aniversario del Inicio de la Independencia de México

Por Omar Martínez

La SEP aclaró si este
La SEP aclaró si este viernes 19 de septiembre habrá clases o no para estudiantes de nivel básico de esta dependencia educativa federal. (Cuartoscuro)

La Secretaría de Educación Pública (SEP) aclaró si este viernes 19 de septiembre habrá clases para todos los estudiantes de nivel básico en el país.

La duda surge entre los padres de familia y estudiantes debido a la reciente suspensión de clases, la cual ocurrió el pasado martes 16 de septiembre, debido a la conmemoración del Grito de Independencia en el país.

Cabe destacar que algunas alumnas y alumnos tuvieron un puente vacacional, ya que no se presentaron a clases el lunes 15 de septiembre, lo que llevó a un megapuente vacacional de cuatro días.

Debido a esto, la duda es si las actividades académicas serán suspendidas o habrá otro fin de semana largo para toda la comunidad estudiantil.

La reciente suspensión de clases
La reciente suspensión de clases ocurrió el pasado martes 16 de septiembre para todos los estudiantes de la SEP. Crédito: Cuartoscuro/Andrea Murcia Monsiváis

Ante esto, se consultó al calendario oficial de la SEP, además de la información proporcionada por esta dependencia federal, para saber si habrá clases o no este próximo viernes 19 de septiembre.

Cabe destacar que el calendario oficial aplica para alumnas y alumnos de preescolar, primaria y secundaria de escuelas públicas y privadas de la SEP. En algunos casos, también a estudiantes de nivel medio superior de escuelas de bachillerato y preparatoria incorporadas a esta dependencia federal.

Mario Delgado Carrillo explicó las propuestas de Claudia Sheinbuam a miembros del magisterio a cambio de retirar la iniciativa de reforma a Ley del ISSSTE (X/@mario_delgado)

Por lo tanto, este viernes 19 de septiembre sí habrá clases para todos los niveles de escuelas incorporadas de la SEP.

No hay razón para que las clases sean suspendidas, pese a que en redes sociales se mencionó sobre una posible cancelación de actividades académicas por motivo del aniversario número 40 del temblor de 1985.

En conclusión: alumnas y alumnos de preescolar, primaria y secundaria, las clases se desarrollarán con normalidad y deberán acudir a los planteles escolares. Lo mismo para la comunidad estudiantil de nivel medio superior incorporada a esta dependencia federal.

Próxima suspensión de clases para este mes de septiembre

Sin embargo, ya hay una fecha en este mes de septiembre cuando las clases serán suspendidas, de acuerdo a lo comunicado por la SEP y su calendario oficial de actividades académicas.

Esta suspensión de clases ocurrirá el viernes 26 de septiembre y la razón será por la junta de Consejo Técnico Escolar (CTE). Asimismo, será un fin de semana largo para todas y todos los estudiantes.

Calendario oficial de la SEP
Calendario oficial de la SEP 2025-2026. Foto: Secretaría de Educación Pública.

Una CTE es una reunión formal en la que participan directivos, supervisores y docentes de una escuela para analizar, reflexionar y tomar decisiones orientadas a mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Este órgano colegiado es fundamental en el sistema educativo de México, ya que sus resoluciones impactan en la organización escolar, la planeación didáctica y las estrategias de intervención pedagógica.

