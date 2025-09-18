Rafael Caro Quintero iría a un juicio “muy mediático”: nueva audiencia revela que EEUU no pedirá pena de muerte

A fuerza de drogas, dinero y muchas muertes, Rafael Caro Quintero comenzó a construir su propio mito y así fue como ganó una corona infame: la de “el narco de Narcos”. (Archivo DEF)

La nueva audiencia de seguimiento por el caso del narcotraficante Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara y apodado como el “Narco de Narcos”, en la Corte del Distrito Este de Nueva York ha concluido con una serie de novedades respecto a cómo el capo podría llevar un juicio y, tras esto, sea sentenciado a cadena perpetua, pero esto le permita librar la pena de muerte en Estados Unidos.

De acuerdo con la información del periodista Ariel Moutsatsos, este nuevo encuentro del narcotraficante con las autoridades judiciales de la Unión Americana también desembocó en que las medidas de aislamiento proporcionadas a Caro Quintero serán revisadas por el Buro Federal de Prisiones (BOP en inglés) próximamente.

Información en desarrollo...