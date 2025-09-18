Fiscal general de EEUU afirma que recibieron la custodia de Caro Quintero por “orden del presidente Trump”

La Fiscal General de los Estados Unidos, Pam Bondi, analiza un anuncio relacionado con el control de drogas durante una conferencia de prensa en la sede de la DEA en Arlington, Virginia, EE. UU., el 15 de julio de 2025. REUTERS/Umit Bektas

La fiscal general de los Estados Unidos, Pam Bondi, afirmó que recibieron por parte de las autoridades mexicanas la custodia de Rafael Caro Quintero, exlíder del extinto Cártel de Guadalajara, por “orden del presidente Donald Trump”.

A través de sus redes sociales, Bondi celebró que a principios del mes de septiembre presentó ante Donald Trump a la familia del agente de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) Enrique “Kiki” Camarena, quien fue asesinado en México en 1985 en Guadalajara, Jalisco, presuntamente por Rafael Caro Quintero, alias “Narco de Narcos”.

En su publicación, también hace mención de la entrega del exlíder del cártel por parte del Gobierno de México, quien fue trasladado a los Estados Unidos en febrero pasado junto a 28 narcotraficantes.

“En febrero, por orden del presidente Trump, recibimos la custodia del asesino de Kiki desde México”, escribió Bondi.

Rafael Caro Quintero se encuentra bajo medidas de aislamiento extremo debido a que las autoridades estadounidenses argumentaron que logró mantener operaciones criminales desde reclusorios con el apoyo de familiares. Crédito: Wikimedia - Reuters

La fiscal también mostró un fotografía con el hijo del agente, también llamado Enrique, y celebró que se desempeña como juez en California continuando “con el orgulloso legado de su padre en la aplicación de la ley”.

Cabe recordar que “Kiki” Camarena llegó a México en la década de los años 80 para investigar las actividades ilícitas de los narcotraficantes, por lo que gracias a sus informes la DEA pudo rastrear al Cártel de Guadalajara e infiltrarse para desmantelarlo.

Luego de realizar diversos decomisos, Enrique Camarena fue secuestrado junto al piloto Alfredo Zavala Avelar, y luego de ser torturados, ambos fueron localizados sin vida.

Tras el asesinato se llevaron a cabo acciones por parte de la DEA para arrestar a los narcotraficantes responsables de la muerte del agente. Desde entonces, Rafael Caro Quintero ha sido acusado por el secuestro, tortura y asesinato de Camarena al ser identificado como el responsable de ordenarlo.

Según el Departamento de Justicia de EEUU, Camarena fue secuestrado, torturado y asesinado por orden de Caro Quintero. (DEA)

Caro Quintero se encuentra acusado en la Corte del Distrito Este de Nueva York, junto a Vicente Carrillo Fuentes, alias “El Viceroy”, exlíder del Cártel de Juárez.

Los cargos que enfrenta son el secuestro, tortura y asesinato en 1985 de Camarena, así como por liderar una empresa criminal continua, que incluye diez violaciones, incluida una conspiración de asesinato; dos de conspiración de distribución internacional de narcóticos y un cargo de uso ilegal de armas de fuego para promover el narcotráfico.

El pasado 5 de agosto, el fiscal Joseph Nocella Jr. desistió de solicitar la pena de muerte para Rafael Caro Quintero, Carrillo Fuentes e Ismael “El Mayo” Zambada, exlíder del Cártel de Sinaloa, esto pese a que el exadministrador interino de la DEA, Derek Maltz, destacó que al procesar al paquete de 29 narcos con las penas máximas posibles, honrarían la memoria de Camarena.