México

Fiscal general de EEUU afirma que recibieron la custodia de Caro Quintero por “orden del presidente Trump”

Pam Bondi recordó al agente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena y aseguró que México les entregó “al asesino”

Por Ale Huitron

Guardar
La Fiscal General de los
La Fiscal General de los Estados Unidos, Pam Bondi, analiza un anuncio relacionado con el control de drogas durante una conferencia de prensa en la sede de la DEA en Arlington, Virginia, EE. UU., el 15 de julio de 2025. REUTERS/Umit Bektas

La fiscal general de los Estados Unidos, Pam Bondi, afirmó que recibieron por parte de las autoridades mexicanas la custodia de Rafael Caro Quintero, exlíder del extinto Cártel de Guadalajara, por “orden del presidente Donald Trump”.

A través de sus redes sociales, Bondi celebró que a principios del mes de septiembre presentó ante Donald Trump a la familia del agente de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) Enrique “Kiki” Camarena, quien fue asesinado en México en 1985 en Guadalajara, Jalisco, presuntamente por Rafael Caro Quintero, alias “Narco de Narcos”.

En su publicación, también hace mención de la entrega del exlíder del cártel por parte del Gobierno de México, quien fue trasladado a los Estados Unidos en febrero pasado junto a 28 narcotraficantes.

“En febrero, por orden del presidente Trump, recibimos la custodia del asesino de Kiki desde México”, escribió Bondi.

Rafael Caro Quintero se encuentra
Rafael Caro Quintero se encuentra bajo medidas de aislamiento extremo debido a que las autoridades estadounidenses argumentaron que logró mantener operaciones criminales desde reclusorios con el apoyo de familiares. Crédito: Wikimedia - Reuters

La fiscal también mostró un fotografía con el hijo del agente, también llamado Enrique, y celebró que se desempeña como juez en California continuando “con el orgulloso legado de su padre en la aplicación de la ley”.

Cabe recordar que “Kiki” Camarena llegó a México en la década de los años 80 para investigar las actividades ilícitas de los narcotraficantes, por lo que gracias a sus informes la DEA pudo rastrear al Cártel de Guadalajara e infiltrarse para desmantelarlo.

Luego de realizar diversos decomisos, Enrique Camarena fue secuestrado junto al piloto Alfredo Zavala Avelar, y luego de ser torturados, ambos fueron localizados sin vida.

Tras el asesinato se llevaron a cabo acciones por parte de la DEA para arrestar a los narcotraficantes responsables de la muerte del agente. Desde entonces, Rafael Caro Quintero ha sido acusado por el secuestro, tortura y asesinato de Camarena al ser identificado como el responsable de ordenarlo.

Según el Departamento de Justicia
Según el Departamento de Justicia de EEUU, Camarena fue secuestrado, torturado y asesinado por orden de Caro Quintero. (DEA)

Caro Quintero se encuentra acusado en la Corte del Distrito Este de Nueva York, junto a Vicente Carrillo Fuentes, alias “El Viceroy”, exlíder del Cártel de Juárez.

Los cargos que enfrenta son el secuestro, tortura y asesinato en 1985 de Camarena, así como por liderar una empresa criminal continua, que incluye diez violaciones, incluida una conspiración de asesinato; dos de conspiración de distribución internacional de narcóticos y un cargo de uso ilegal de armas de fuego para promover el narcotráfico.

El pasado 5 de agosto, el fiscal Joseph Nocella Jr. desistió de solicitar la pena de muerte para Rafael Caro Quintero, Carrillo Fuentes e Ismael “El Mayo” Zambada, exlíder del Cártel de Sinaloa, esto pese a que el exadministrador interino de la DEA, Derek Maltz, destacó que al procesar al paquete de 29 narcos con las penas máximas posibles, honrarían la memoria de Camarena.

Temas Relacionados

Pam Bondifiscal general EEUUCaro QuinteroDonald Trumpentrega narcos MéxicoNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Clima en Mazatlán: la previsión meteorológica para este 18 de septiembre

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Clima en Mazatlán: la previsión

Predicción del clima en Cancún para este 18 de septiembre

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Predicción del clima en Cancún

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Puebla de Zaragoza

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Adiós a la incertidumbre, conoce

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Ecatepec

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Predicción del clima: estas son

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Puerto Vallarta este 18 de septiembre

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Prepárase antes de salir: Este
MÁS NOTICIAS

NARCO

Golpe al narco: aseguran cargamento

Golpe al narco: aseguran cargamento millonario de fentanilo en Sonora oculto en la placa de un auto

Así benefició el pacto con Los Chapitos al CJNG

¿Quiénes serían los narcotraficantes más poderosos después del Mencho?

Caen cuatro presuntos miembros del CJNG en La Marquesa, Edomex: les fueron asegurados autos de alta gama robados

Aseguran precursores para la creación de metanfetamina valuados en más de 100 millones de pesos en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Alfredo Adame estalla contra Ricardo

Alfredo Adame estalla contra Ricardo Pérez, novio de Susana Zabaleta, y La Cotorrisa: “Son unos nacos”

Miranda Cosgrove sorprende a la audiencia de Netflix México con esta película romántica

Sandra Itzel, ex de Adrián Di Monte, se une a La Granja VIP tras supuesto rechazo de La Casa de los Famosos 3

Prime Video: Así quedo el top de las mejores películas de la plataforma en México

Natalia Lafourcade agradece a la Academia las nueve nominaciones a los Latin Grammys: estas son las categorías en las que competirá

DEPORTES

Papá de David Benavidez reacciona

Papá de David Benavidez reacciona a la derrota de Canelo Álvarez frente a Crawford: “Quedé muy sorprendido”

Chivas vs Tigres: así quedó la cancha del Estadio Akron tras fuerte tormenta que aplazó el partido

Cruz Azul vs Juárez: precios de los boletos para el partido de la jornada 9 en el Olímpico Universitario

Selección mexicana femenil jugará en el Estadio Ciudad de los Deportes: cuándo y contra quién será el partido amistoso

Cuánto tendrá que pagar Dani Alves a Pumas tras perder la demanda ante el TAS