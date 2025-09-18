Monreal lamenta cobros excesivos a Manuel Espino por hospitalización: “No le alcanza para pagar 8 días de terapia intensiva”

Durante la presentación del día de hoy de Ricardo Monreal en la Cámara de Diputados, presentó una iniciativa de reforma a la Ley del Consumidor, en el marco de su exposición tomó un momento para recordar a su compañero Manuel Espino y señalar la excesiva cuenta que ha dejado su atención médica de urgencia.

“Estimados legisladores y legisladores al Congreso de la Unión, quiero presentar una iniciativa pero antes quiero que me permitan desde aquí enviarle un saludo con afecto y con cariño a Manuel Espino que es compañero nuestro y que está en condiciones de salud graves y delicadas. A él y a su familia le enviamos, sus compañeros, nuestros deseos de pronta recuperación”.

Manuel Espino, comisionado del Servicio de Protección Federal, confió que las decisiones que se han tomado tengan un impacto en el corto plazo (Foto: Twitter@ManuelEspino)

Durante la presentación del proyecto que busca proteger a los consumidores, recordó también una propuesta enfocada en la atención médica “también aquí se planteaba, me recuerda muy bien el tema de un diputado del PRI, Jericó (Abramo Masso), sobre los servicios médicos, porque, ¿saben ustedes cuántos millones va a pagar un compañero que, por la urgencia de la persona que lo llevó sin saber el costo, va a cubrir?, no le alcanzan los tres años de dieta, no le alcanzan para pagar ocho días de terapia intensiva, nosotros no podemos mantenernos indiferentes ni apáticos, ni extraños a este tipo de sentimientos de la población, por eso de manera amable le pido a los coordinadores y diputados y diputados que conformamos este progreso, primero obsequien el trámite y luego aprueben la iniciativa”.

También Pablo Vázquez Ahued ofreció una perspectiva respecto a la labor legislativa que se realiza desde la bancada del partido Movimiento Ciudadano “también en la agenda de servicios médicos y hospitalarios, particularmente para que haya transparencia en el mundo hospitalario de los servicios y los costos que se ofrecen y desde luego respaldaremos el día de hoy desde Movimiento Ciudadano la iniciativa que plantea el coordinador de la mayoría, Ricardo Monreal, para que las personas consumidoras puedan cancelar de manera sencilla y accesible”.

La bancada de Morena en la Cámara de Diputados informó que Manuel Espino Barrientos, legislador federal, sufrió un derrame cerebral el pasado viernes 12 de septiembre. El incidente requirió una intervención médica inmediata durante la madrugada y el diputado permanece en terapia intensiva desde entonces.

Ante dicha situación, familiares de Espino han difundido en redes sociales una campaña para solicitar apoyo económico, con el objetivo de reunir un millón de pesos. A través de enlaces en la plataforma GoFundMe, se invita a colaborar para cubrir los gastos derivados de la hospitalización, los tratamientos y la atención médica especializada.