Diputado morenista, Manuel Espino, sufre derrame cerebral

Espino Barrientos ha militado en el PAN, Movimiento Ciudadano y ahora en Morena. (X/@ManuelEspino)

La bancada de Morena en la Cámara de Diputados informó que Manuel Espino Barrientos, legislador federal, sufrió un derrame cerebral. El incidente requirió una intervención médica inmediata durante la madrugada y el diputado permanece en terapia intensiva.

Ricardo Monreal Ávila, coordinador parlamentario, señaló que los familiares de Espino lo trasladaron a una clínica al presentarse la emergencia. Durante una conferencia de prensa, Asimismo Monreal manifestó su deseo de pronta recuperación para el legislador y pidió oraciones por su salud.

De acuerdo con Monreal, el evento ocurrió entre las 21 y 22 horas del miércoles y fue atendido de inmediato por especialistas.

Manuel Espino Barrientos, de 65 años y originario de Durango, actualmente participa en las comisiones de Seguridad, Defensa y Comunicaciones y Transportes, además de integrar el Comité de Decanos de la Cámara de Diputados.

Trayectoria política

Manuel Espino ha desarrollado una extensa trayectoria en la vida política mexicana, abarcando más de cuatro décadas y transitando por distintos partidos y movimientos. Inició su participación en Partido Acción Nacional (PAN) en diversos puestos en casilla y ante organismos electorales de 1979 a 1986, periodo en que también fue parte del Comité de Lucha por la Democracia en Ciudad Juárez, Chihuahua, y de organizaciones ciudadanas locales como Concertación Mexicana y Desarrollo Humano Integral y Acción Ciudadana.

En los años noventa consolidó su presencia en la estructura panista, ocupando cargos en Chihuahua y Sonora, entre ellos la presidencia interina del Comité Directivo Municipal del PAN en Ciudad Juárez (1991) y la presidencia estatal en Sonora (1996-1998). Durante este tiempo fue consejero estatal y nacional, secretario general de diversos comités directivos y coordinador de campañas electorales. Destaca su participación como candidato a diputaciones federales en 1994 y 2000.

En la dirigencia nacional del PAN, Espino fue secretario general del Comité Ejecutivo Nacional (2002-2005) y, posteriormente, presidente nacional del partido (2005-2007). A nivel internacional, presidió la Organización Demócrata Cristiana de América (2006-2010) y fue vicepresidente de la Internacional Democrática de Centro (2006-2009).

Manuel Espino también reveló que fue expulsado del PAN por petición de Calderón (Foto Twitter: ManuelEspino)

Tras su salida del PAN, fundó y encabezó el Movimiento Nacional Volver a Empezar (2010-2014), integró el partido Movimiento Ciudadano (2015-2021) y creó el Movimiento Social Ruta 5 en el mismo periodo. En 2021 se unió a Morena y, en 2022, contendió a la gubernatura de Durango. Su historia política exhibe presencia relevante en procesos internos partidistas, en la promoción de estructuras ciudadanas y en cargos dirigenciales tanto en México como en el ámbito internacional.