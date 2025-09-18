Localizan muerto a recluso en penal de Ahome de Sinaloa: suman dos en ocho días

Se trata del segundo fallecimiento al interior del penal en el mes. Foto: RS

Este miércoles fue localizado un recluso sin vida al interior de su celda en el Centro Penitenciario Goros II, ubicado en el municipio de Ahome en Sinaloa.

De acuerdo con reportes de Luz Noticias, el hallazgo ocurrió en el módulo 18, la cual pertenece a un área destinada para los reclusos de nuevo ingreso.

La alerta se dio cuando al pasar lista, el custodio notó la ausencia del interno, por lo que se realizó una inspección en su celda. Al ingresar, el policía penitenciario localizó al recluso con una cuerda en el cuello y sin signos vitales.

Información extraoficial señala que el recluso localizado muerto correspondería al nombre de César Jiver, de 49 años de edad, quien supuestamente tenía poco tiempo de haber ingresado al penal. Sin embargo, hasta el momento esta información no ha sido confirmada.

Al respecto, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa informó que este miércoles se localizó el cuerpo sin vida de un reo al interior de su celda.

Además, detalló que se notificó a la Fiscalía General del Estado (FGE) para realizar las investigaciones correspondientes y que notificarían a los familiares para que se lleven a cabo los trámites de ley.

“La dirección del penal dio vista a la Fiscalía General del Estado para que realice las investigaciones y se determine con precisión la causa de su fallecimiento. Asimismo, se tomó contacto y se brindarán todas las facilidades a los familiares para los trámites administrativos y de ley”, escribió en un comunicado.

Dos muertes en ocho días

Cabe señalar que se trata de la segunda muerte registrada en ocho días al interior del Centro Penitenciario Goros II, ya que el primero ocurrió el pasado 9 de septiembre cuando se localizó a un interno sin signos vitales al interior de uno de los módulos.

La muerte del interno se reportó a las 7:15 horas, cuando el sistema C4i recibió el aviso de que una persona había sido hallada sin vida al interior del penal tras el pase de lista.

El vicefiscal en la zona norte del municipio, Jesús Arnoldo Serrano Castelo, reconoció que el hombre presentaba indicios de violencia, por lo que era necesario agotar todas las líneas de investigación para determinar la causa de muerte.

Por su parte, la Fiscalía del Estado detalló que la investigación se encontraba abierta para determinar si el fallecimiento del reo se debió a un enfrentamiento entre internos.

De acuerdo con Luz Noticias, no serían hechos aislados, pues han contabilizado seis muertes de reclusos al interior del penal en los últimos tres meses.